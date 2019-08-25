川普首度承認 對美中貿易戰惡化感到遺憾

2019-08-25 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



華盛頓郵報報導，美國總統川普25日在法國西南海岸度假勝地比亞里茨參加七大工業國（G7）峰會時，首度承認，對美中貿易戰演變成難以擺脫的困境感到遺憾（regret）。