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川普首度承認 對美中貿易戰惡化感到遺憾

2019-08-25 17:32聯合報 記者李京倫╱即時報導

華盛頓郵報報導，美國總統川普25日在法國西南海岸度假勝地比亞里茨參加七大工業國（G7）峰會時，首度承認，對美中貿易戰演變成難以擺脫的困境感到遺憾（regret）。

記者問川普，是否對事情演變感到遺憾，川普回答「對」。記者又問川普，是否有檢討「貿易戰惡化為美中在經濟上互相嚴懲」，川普說：「沒錯，有啊。好吧好吧，我對每件事都會再考慮，也許還會改變主意。」

美國總統川普（中）25日在G7峰會場邊，與英國首相強生開雙邊會議。（路透）
美國總統川普（中）25日在G7峰會場邊，與英國首相強生開雙邊會議。（路透）
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