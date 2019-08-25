比狂人時期還慘？ 辛巴威需要時間

2019-08-25 17:30 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



辛巴威經濟比起狂人時代還慘嗎？外媒專題卻認同現任的姆南加瓦當局貨幣政策。(photo by 克里姆林宮) 分享 facebook 辛巴威每下愈況的經濟狀況究竟有沒有比狂人、穆加比時代還糟？自從新政權姆南加瓦上任後，反對派民主變革黨（MDC）就不停帶風向，將暴漲的通膨率等經濟議題都歸咎於新政府政策不力。但據外媒25日專題報導，辛巴威近期的經濟衰退是事實，但很大原因是還在處理前朝遺毒，新政府的緊縮貨幣政策和公部門精簡都是對的作法，只是需要給點時間。

通膨率高漲引起議題

根據《英國廣播公司》25日的專題報導指出，辛巴威近期連續受到天災來襲，先是熱帶氣旋痛擊農產品，再遇上旱災，整體民生作物收成雪上加霜，民生內政本就不佳的辛巴威更沒有所謂庫存的民生用品應急，導致該國6月通膨率飆高到250%坐收，至少200萬人成飢餓人口。

影響民生最直接的食物收成問題也成反對派當槍使的最佳藉口，MDC黨魁夏米薩炮轟姆南加瓦，聲稱辛巴威在他的治理下，比之前狂人穆加比執政時還糟。此話一出也成專題研究重點，外媒透過2項數據比較哪一代治理狀況較好，包含人均國內生產總值（GDP）與通膨率，本年預計GDP雖然比穆加比任內最後一年略低，但比起此前其他年份都高，穆加比最後一年的高點可用「獲得國際援助」來解釋。

穆加比時代才最慘

第二項數據的通膨率更明顯，雖然這起議題是由6月暴漲的通膨率而起，但若追溯到穆加比時期最慘的黑暗時期，2008年當年內通膨率超過5000億，那時才稱得上真正的惡性膨脹。

專題作者尼約卡補充說，雖然辛巴威目前面對到食物極端短缺，加上反對派煽動，國內零星示威與鎮壓行動不斷，但這些內政層面與上述經濟層面問題不能通通歸咎於姆南加瓦，新政府是在替穆加比遺留的爛攤子收尾，穆加比才是接手穩定經濟體、最終卻一手摧毀它的代表，穆加比政府的腐敗也是內政風氣不佳的根源。

政策需要時間

另據《財金時報》分析，姆南加瓦政府提出的貨幣政策是正確的，他們走貨幣緊縮方針，少印鈔票、減少支出、精簡公部門架構，順便打擊隱藏多年的腐敗，雖然目前貨幣緊縮加速通膨率，讓大多辛巴威人持續貧困，該國經濟數據也不佳，但若為了解決短期問題狂印鈔票，就會走回穆加比的老路。

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