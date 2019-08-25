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紐時：為何川普下令美企撤出中國 而美企辦不到？

2019-08-25 15:27聯合報 記者馮克芸╱即時報導

紐約時報25日報導，美國總統川普24日下令美企撤出中國大陸，關於他是否有權這麼做，那是美國國會議員及律師的事，更重要的問題是，對美企而言，離開中國至少在短期內是不可行的。

紐時指出，美國企業與中國盤根錯節，就短期而言，美企離不開中國，硬要那麼做可能破壞全球經濟。至於長期，美企轉移到其他地點已是進行式，但中國的便利性及其成長中的消費者市場，讓許多企業很難完全放棄中國。

就許多產品的製造而言，中國現在已是全世界最有效率的地方，他們有大批小型工廠網絡，可向大廠供應基本零組件；他們有上億工人知道如何配備組裝線；中國還有快速的火車、平穩的高速公路及效率高的港口，可以把產品從工廠可靠地送到全世界。目前全世界四分之一產品由中國製造，這一點很難在短期內被其他國家取代。

除了高效工廠，中國還有一項吸引企業的地方──他們的消費者市場正在成長，有些人估計，中國的中產階級消費者人口已比美國還多。

紐時認為，川普常談到的製造業返美不太可能發生，理由有二：

1. 美國失業率低，美企難找工廠工人。而且中國勞工普遍接受值夜班，讓工廠日夜運轉，還同意住在工廠宿舍多年，美國勞工多半抗拒這種安排。

2. 中國有能力製作許多供應製造機器的小零件，美國在這方面比不上中國。蘋果公司曾試圖在美國德州生產一部分高階電腦，結果附近供應商幾乎都無法製作出蘋果需要的那種螺釘，最後一家小公司分成22趟，交出了2萬8000個螺釘。

紐時說，在美中雙方開徵幾輪關稅之後，的確有些工廠離開中國，但整個程序緩慢而艱困。有些公司把部分生產線拉回美國，有些則是在中國經濟放緩之際，大幅減少在中國的作業。但美中關係有朝一日可能改善，也許是在川普卸任後，屆時，把供應鏈移出中國的公司可能發現，跟那些留在中國的企業相比，他們會失去競爭優勢。

再者，不同產業面臨不同的困境，許多低薪資、低技術的製鞋、玩具及服飾業，已移往東南亞、印度或孟加拉，因為中國藍領工人的薪資，按美元計價已是15年前的8倍。但像電子業，美企很難切斷與中國的關係，因為中國在許多組件的生產上居世界主導地位，就算是越南，也尚未有那麼發展良好的電子產品供應鏈。

紐約時報指出，美國總統川普下令美國企業撤出中國，但中國成長中的消費者市場，讓許多...
紐約時報指出，美國總統川普下令美國企業撤出中國，但中國成長中的消費者市場，讓許多美企難以割捨。圖為今年6月上海消費電子產品展。美聯社
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