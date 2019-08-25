川普催聯準會降息為自己利益？他可年省300萬美元利息

2019-08-25 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



華盛頓郵報報導，根據公開文件及財經專家，聯準會若應美國總統川普要求降息，川普每年可以省下旗下飯店、渡假村貸款的至少300萬美元利息。

報導說，川普擔任總統之前五年，為了在華盛頓特區的飯店、芝加哥的飯店、南佛州的Doral渡假村，向德意志銀行（Deutsche Bank）透過四個貸款借貸超過3億6000美元。

根據川普官方財務報告，四個財產款項因借貸利率的改變都不一樣。專家表示，這代表川普早已從七月聯準會公布的降息中受惠，他的借貸利息已減少數百萬美元。

但是川普政府強調，降息可以促進更多消費者購買房屋、車子，鼓勵企業投資新工廠。降息也能降低美元的價值，讓美國產品更便宜。

聯準會主席鮑爾23日公開表達反對川普的美中貿易戰，川普隨後推文抨擊，「和平常一樣，聯準會什麼事都沒做」，並且說，「鮑爾與習近平，誰才是更大的敵人？」

川普隨後被問到是否要鮑爾請辭，川普回應，「如果他要辭職，我不會阻止他」。

史密斯商學院教授羅西（Clifford Rossi）表示，如果聯準會降息，川普Doral渡假村的兩筆貸款可分別至少省下60萬美元及110萬美元，視貸款合約而定。即便只有降息0.25%，川普每年至少能在Doral借貸上省下27萬5000美元。

彭博資訊報導，每0.25%的降息，川普年度利息可以省下85萬美元，這代表，如果聯準會照川普要求降息1%，川普每年可省下300萬美元。