親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
G7峰會聚焦
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

輕颱白鹿11時30分解除海警 八縣市豪雨大雨特報

3千萬用戶供電大崩壞！ 1棵樹扯出國家級貪汙黑幕

紐時：為何如今全球經濟比2008金融危機還凶險？

2019-08-25 10:27聯合報 記者馮克芸╱即時報導

紐約時報24日分析說，23日一連串的經濟及金融市場發展，正是全球經濟面臨崩潰風險的縮影，而如今的情況比2017-2018金融危機時更凶險，因為當時各國央行手中掌握了一些正可以對治危機的工具，但如今若是飄忽不定的貿易政策破壞經濟，美國聯準會在扭轉傷害的能力上，可能有限。

紐時指出，中國大陸23日宣布將對750億美元美國產品加徵報復性關稅，美國總統川普隨即公布一些看來比較像是牢騷抱怨而不像對策的發言，包括叫美國企業撤出中國、宣稱中國國家主席習近平是敵人等，同時當天聯準會主席鮑爾在全球央行年會上強調央行的能力有限，這三者的交互作用，正是一種令人困惑又奇怪的縮影，顯示為何全球經濟正面臨崩潰風險。

鮑爾在全球央行年會上強調：「儘管貨幣政策是強有力的工具，能支持消費支出、企業投資及公眾信心，但卻不能對國際貿易提供一份能夠解決爭議的規則手冊」。

這句話隱含的意思是：如果飄忽不定的貿易政策破壞經濟，美國聯準會可能僅有有限的能力，可克服傷害；在那種情況下，利率就像是給摔斷骨頭的病患一劑止痛藥，有比沒有好，但也無法解決根本問題。

紐時說，如今在世界許多主要經濟體，多變的政治環境持續不斷對金融市場、企業及消費者，積累各種新風險。目前情況跟2007-2008金融危機時不同，當年各國央行合力應付全球金融體系的可能崩盤，那時悲慘的情勢令人恐慌，但各國央行掌握著一些正可以對治危機的工具。

現在的情況不一樣。如果以為各國央行總有一些睿智的人在幕後維持世界經濟不墜，這樣想會讓人安心，但過去幾個月顯現的啟示是：各國央行對於遏制現正展現的多種力量，並沒有太多事可做。而且，如果23日可作為未來的參考指南，各國央行的審慎持重，甚至或許會讓事情更糟。

美國總統川普（左）與聯準會主席鮑爾。路透
美國總統川普（左）與聯準會主席鮑爾。路透
分享

聯準會鮑爾

相關新聞

川普催聯準會降息為自己利益？他可年省300萬美元利息

2019-08-25 11:02

科技巨擘稅賦爭議 英相：應公平合理課稅

2019-08-25 11:15

私人飛機熱 去年航次暴增

2019-08-24 23:33

富豪加持 英遊艇業營運揚帆

2019-08-24 23:33

韓擬建新港 拚郵輪觀光

2019-08-24 23:33

美中貿易戰再升溫 費半上周五崩跌4%

2019-08-24 23:32

反托辣斯官司 高通奪一勝

2019-08-24 23:30

英央行總裁卡尼：發展數位幣 取代美元

2019-08-24 23:30

Google禁員工上班談政治

2019-08-24 23:30

美日貿易談判 可望達協議

2019-08-24 23:29

高通暫且不必重議專利授權 和FTC反托辣斯官司拿下一勝

2019-08-24 22:44

川普搶救美國經濟 最有效一招擺在眼前

2019-08-24 22:36

開放文化之死？ Google公告：上班不談政治不論時事

2019-08-24 20:10

大搶東奧觀光財 日本「無現金化」浪潮加速

2019-08-24 13:58

澳洲防洗錢新招 現金交易擬限額1萬澳幣

2019-08-24 13:58

過去一周市場回顧

2019-08-24 13:55

英國央行總裁卡尼：美元可能被數位貨幣取代

2019-08-24 13:49

美牛佔便宜 日媒：美日達成貿易協議架構

2019-08-24 10:23

防制洗錢等犯罪 澳洲現金交易擬限額一萬元

2019-08-24 09:40

豐田打造東奧電動車隊

2019-08-24 02:12

Gap上季淨利銳減43%

2019-08-24 02:12

佩佩豬母公司 40億美元賣出

2019-08-24 02:12

日通膨無力 將加碼寬鬆

2019-08-24 02:12

韓日貿易緊張 升高

2019-08-24 02:12

印度超級富人稅 外資免課

2019-08-24 02:12

歐擬推1,100億美元主權基金

2019-08-24 02:12

Fed內部歧見 愈來愈深

2019-08-24 02:12

鮑爾：美國經濟面臨「重大風險」

2019-08-24 02:12

特斯拉穩貨源 傳採購樂金電池

2019-08-24 02:11

【彭博專欄】當新興國不再信任Fed

2019-08-24 01:59

美債關鍵殖利率 又倒掛

2019-08-23 23:42

亞洲石化業供需失衡 獲利劇減

2019-08-23 23:32

全球債市強漲 泡沫愈吹愈大

2019-08-23 23:29

OPEC市占跌 減產策略不變

2019-08-23 23:28

四原因…投資人追逐負殖利率公債

2019-08-23 23:26

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14
看更多

熱門文章

川普為什麼被習近平逼得抓狂？ 原來是這個原因

2019-08-24 15:17

首起太空犯罪案！她在太空站上做這事 遭NASA調查

2019-08-25 08:29

影／女王蜂看中他屁股！ 印度男臀部慘遭蜂群築巢

2019-08-24 14:11

川普對中國的最激烈手段：封鎖中國進入美國市場

2019-08-24 21:01

神推文！17歲男玩笑話 讓川普造勢場子出現數千個空位

2019-08-24 15:21

川普發動的美中關稅戰 其實還不是史上最大貿易戰

2019-08-24 18:39

3千萬用戶供電大崩壞！ 1棵樹扯出國家級貪汙黑幕

2019-08-25 10:00

影／世界最大消防飛機 急赴玻國亞馬遜雨林救火

2019-08-24 16:48

川普搶救美國經濟 最有效一招擺在眼前

2019-08-24 22:36

陸：堅決反對美方加徵關稅 不要低估中國人民的決心

2019-08-24 19:12

連任壓力大…川普大暴走 不惜把習打成敵人

2019-08-25 00:27

如何讓美企離開中國 盤點川普手上有哪些牌

2019-08-24 14:17

川普想買島 格陵蘭人：不要問很恐怖

2019-08-24 22:26

掐川普要害 中國瞄準美大選關鍵搖擺州加關稅

2019-08-24 16:42

《紅雀》真實版？俄國女特務曝「平淡無味」：性和暴力非工作一部份

2019-08-24 22:15

川普命令美企撤出大陸 還稱習近平「敵人」

2019-08-24 23:58

如此師表：若掃射校園 我將殺光全校留下1000具屍體

2019-08-24 12:58

川普出狠招 對5,500億美元陸貨加徵關稅

2019-08-25 00:10

從朋友到敵人 輸不得的川普與習近平終須一戰

2019-08-24 16:56

川普又出招「要求舉行特別會議」 恐再搞砸G7

2019-08-24 13:56

「下令」美企撤出中國 川普「棒子、胡蘿蔔」侍候

2019-08-24 16:59

因貿易戰灰心 華郵：川普不再假裝與習近平友好

2019-08-24 16:33

握力世界前5名？大力男輕鬆撕開整副撲克牌 不敢跟妻子同床睡

2019-08-24 12:38

不怕塞車！救護車成有錢人的計程車 費用高達教師月薪

2019-08-25 09:04

觀察站／朋友打成敵人 川普有輸不得的壓力

2019-08-24 13:44

奉陪到底…陸反制加稅 打美3痛點

2019-08-25 00:36

逼美企撤出大陸 川普手中3張牌

2019-08-25 00:24

星期人物／川普眼中釘 她掀美政壇霹靂火

2019-08-25 00:57

陸商務部回應美國再加徵關稅 要求停止後果由美方承擔

2019-08-24 19:32

影／抵制日貨？ 日外相疑諷南韓記者用日牌相機

2019-08-24 11:45

美中兩強各有痛點 學者：貿易戰發展觀察3件事

2019-08-24 13:02

英國央行總裁卡尼：美元可能被數位貨幣取代

2019-08-24 13:49

川普參加G7峰會前 拿關稅威脅東道主法國

2019-08-24 18:13

上萬人抗議G7峰會 法警動用催淚彈驅離激進分子

2019-08-25 05:47

美股「駭」翻天 只因推特總司令暑假閒不住

2019-08-24 22:33

紐時：為何如今全球經濟比2008金融危機還凶險？

2019-08-25 10:27

開放文化之死？ Google公告：上班不談政治不論時事

2019-08-24 20:10

陸回嗆美：破壞貿易體制

2019-08-25 00:08

不希望兩國關係惡化 美國商會敦促美中重啟談判

2019-08-24 16:59

Fed主席鮑爾沒承諾降息 川普：若他請辭我不慰留

2019-08-24 16:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top