避險基金今年績效佳 卻面臨三年來最大贖回潮

2019-08-24 23:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



儘管避險基金市場年初至今的績效為十年來最佳，投資人今年前七個月從避險基金撤離的資金約560億美元，堪稱2016年以來最糟表現。

金融時報報導，根據eVestment數據顯示，年初至今僅37%避險基金有淨流入。僅管報酬回升使避險基金產業管理的總資產增至3.3兆美元，但受到去年第4季市場動盪拖累報酬率的影響，投資人仍選擇贖回，單是7月贖回的資金總計84億美元。

隨著投資人從避險基金撤離，受益方通常是私募股權及私募債務基金，他們坐擁的現金儲備達歷年最高。

其中贖回規模最大的是部位多半押注在股市上的避險基金，今年前七個月遭撤資255億美元。儘管追蹤股票型避險基金的HFR指數在上月底上漲9.8%，但仍不及標普500指數同期20%的漲幅。

在投資績效方面，避險基金年初以來的表現為2009年以來最好。在股債市大漲激勵下，追蹤避險基金操盤策略的避險基金研究（HFR）在7月底以前上漲8%。尤其是採用宏觀策略的避險基金，在美國較低利率及美中貿易戰升溫的大環境下，表現良好。

eVestment研究主管勞雷利說：「這幾乎可以說是近十年最好的報酬率，但是仍低於等權重股票及債券指數的投資報酬率。」