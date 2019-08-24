暑假近尾聲 美股現殺聲 道瓊周五跌623點

2019-08-24 23:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美中貿易戰達到鼎沸，美國股市周五（23日）應聲崩跌，道瓊指數大跌623點。美國總統川普要求美國企業另尋替代中國的出路，以因應中國對更多美國產品加徵關稅。川普盤後又進一步宣布現有和即將生效的關稅再加徵5個百分點，美股在暑假最後一周勢必以震盪告終。

川普發布推特發文說，「我們不需要中國，坦白說，少了他們情況會好很多」。 「我們偉大的美國企業在此奉命，隨即開始尋求中國以外的替代選擇，包括遷返國內，回美國生產」。

川普這番話的殺傷力甚於北京對美750億美元商品加稅，標普500指數應聲大跌2.6%，創下今年第三大跌幅，道瓊工業指數跌2.4%，那斯達克綜合指數大跌3.3%，蘋果（Apple）重挫4.6%。費城半導體指數大跌4.4%，台積電美國存託憑證（ADR）下挫2.8%，超微、輝達和美光跌幅也都超過4%。

周五崩跌導致美股三大指數周線連四黑。道瓊指數一周跌1%，標普500指數下跌1.4%，那斯達克指數拉回1.8%，費半跌逾2%。

BNP Mellon投資管理公司首席策略師李文（Alicia Levine）指出，川普這番話關係重大，「牽連供應鏈、也牽連資本支出，因此市場會崩跌。供應鏈能搬出中國的就會搬，一搬就是永遠」。

貿易戰白熱化，形同預告美中雙方短期根本無望談成協議，也因此帶動市場預期聯準會（Fed）加速降息的可能性。利率期貨反映Fed在今年底以前會降息64個基點。

Garda Capital Partners利率團隊主管卡麥隆（Gary Cameron）說：「未來幾天焦點百分之一百是在貿易戰上。美債仍將受追捧，全年逢低買進都有賺頭。」 他預料Fed政策利率會邁向至零。