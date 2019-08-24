高通暫且不必重議專利授權 和FTC反托辣斯官司拿下一勝
美國上訴法院23日裁決，高通（Qualcomm）和聯邦貿易委員會（FTC）反托辣斯官司上訴期間，不必和手機製造商重議授權合約，高通暫且可以維持現有的議約方式。
高通5月21日在地區法院輸掉反托辣斯官司，當時高通被判非法壓制手機晶片市場競爭，並利用市場支配地位收取過高授權費。而高通這次則成功爭取在上訴期間，暫不執行地區法院的判決。
高通主張，若執行原判決，可能破壞和手機製造商在5G晶片方面的協商。
上訴法院發布裁決書說，原裁決規定高通授權給晶片供應商同業，並要求終止客戶在採購晶片前必須簽署專利許可，都得暫緩執行，也就是說，在可能需花上一年的上訴期間，得暫緩執行地區法院部分裁決。
舊金山上訴法院在長達七頁、罕見如此詳盡的裁決書中解釋，若強制高通重議新約，一旦高通上訴後勝訴，變更的合約 「恐難以轉圜 」。
高通這場反托辣斯官司特殊之處，在於連美國政府各部門都有不同見解，這也是上訴法院同意暫緩執行的另一理由。FTC控告高通，是認定高通從事非法獨占，傷害智慧手機製造商和晶片製造同業。但美國另一個反托辣斯主管機關司法部並不同意FTC的法律見解。而在地區法院法官裁決之後，國防部和能源部均主張 ，執行裁決將有損國家安全。
裁決書中說：「政府各部門本身就裁決的適法性和對公共利益的影響，各有紛歧見解。」
這樁反托辣斯訴訟是FTC於2017年1月對高通提起，指控高通用反競爭手段，維持手機數據晶片市場壟斷地位。加州聖荷西美國地方法院法官高蘭惠（Lucy Koh）於今年5月21日判決，高通觸犯反托辣斯法，索取高得不合理的專利授權費並排除對手。
高蘭惠當時在判決書中寫道，「多年來高通授權行為已窒礙CDMA與高階LTE數據晶片市場競爭」，傷害競爭對手、代工生產商（OEM）及最終用戶。她指出，高通在開發5G手機用數據機晶片居於領先地位，這種反競爭行為有持續下去之虞。
她並下令，高通須與客戶議定或重議排除不公平行為（例如威脅切斷晶片供應）的授權條件；高通須以公平、公允價格，把專利授權給晶片對手；高通也不得和手機製造商簽署排他性供應協議，攔阻他們購買對手晶片；未來七年高通須接受監督，以確定遵守上述救濟措施。
這項判決使高通展望蒙上陰影，因高通長久來專利授權收入超過晶片銷售額。但蘋果等智慧手機製造商成本可能因此降低。
高蘭惠判高通須把對手機產業不可或缺的專利技術授權給對手晶片供應商，意味高通可能被迫放棄對手機售價抽取5%權利金，改為根據數據晶片約15至20美元的成本訂定權利金。
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