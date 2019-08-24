高通暫且不必重議專利授權 和FTC反托辣斯官司拿下一勝

2019-08-24 22:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國上訴法院23日裁決，高通（Qualcomm）和聯邦貿易委員會（FTC）反托辣斯官司上訴期間，不必和手機製造商重議授權合約，高通暫且可以維持現有的議約方式。

高通5月21日在地區法院輸掉反托辣斯官司，當時高通被判非法壓制手機晶片市場競爭，並利用市場支配地位收取過高授權費。而高通這次則成功爭取在上訴期間，暫不執行地區法院的判決。

高通主張，若執行原判決，可能破壞和手機製造商在5G晶片方面的協商。

上訴法院發布裁決書說，原裁決規定高通授權給晶片供應商同業，並要求終止客戶在採購晶片前必須簽署專利許可，都得暫緩執行，也就是說，在可能需花上一年的上訴期間，得暫緩執行地區法院部分裁決。

舊金山上訴法院在長達七頁、罕見如此詳盡的裁決書中解釋，若強制高通重議新約，一旦高通上訴後勝訴，變更的合約 「恐難以轉圜 」。

高通這場反托辣斯官司特殊之處，在於連美國政府各部門都有不同見解，這也是上訴法院同意暫緩執行的另一理由。FTC控告高通，是認定高通從事非法獨占，傷害智慧手機製造商和晶片製造同業。但美國另一個反托辣斯主管機關司法部並不同意FTC的法律見解。而在地區法院法官裁決之後，國防部和能源部均主張 ，執行裁決將有損國家安全。

裁決書中說：「政府各部門本身就裁決的適法性和對公共利益的影響，各有紛歧見解。」

這樁反托辣斯訴訟是FTC於2017年1月對高通提起，指控高通用反競爭手段，維持手機數據晶片市場壟斷地位。加州聖荷西美國地方法院法官高蘭惠（Lucy Koh）於今年5月21日判決，高通觸犯反托辣斯法，索取高得不合理的專利授權費並排除對手。

高蘭惠當時在判決書中寫道，「多年來高通授權行為已窒礙CDMA與高階LTE數據晶片市場競爭」，傷害競爭對手、代工生產商（OEM）及最終用戶。她指出，高通在開發5G手機用數據機晶片居於領先地位，這種反競爭行為有持續下去之虞。

她並下令，高通須與客戶議定或重議排除不公平行為（例如威脅切斷晶片供應）的授權條件；高通須以公平、公允價格，把專利授權給晶片對手；高通也不得和手機製造商簽署排他性供應協議，攔阻他們購買對手晶片；未來七年高通須接受監督，以確定遵守上述救濟措施。

這項判決使高通展望蒙上陰影，因高通長久來專利授權收入超過晶片銷售額。但蘋果等智慧手機製造商成本可能因此降低。