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美股「駭」翻天 只因推特總司令暑假閒不住

2019-08-24 22:33經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

對美國股市交易員來說，夏末是可以好好喘口氣的時節。因為此時正值國會休會期，總統通常也會去度假，例如前總統歐巴馬會在馬莎文雅島待個一、兩周，除透露暑期閱讀書單外，很少會釋出什麼重大消息。

今年情況顯然不是如此。

巴隆周刊（Barron's）報導，現任美國總統川普似乎不怎麼休暑假，而且這位「推特總司令」推文持續不輟，連周末也不例外。從關稅到聯準會（Fed），川普很少錯過時下最熱門的新聞話題，導致8月來市場動盪不已，美股標普500指數本月來已下跌4.5%。

過去一周來，川普持續催促Fed主席鮑爾降利率，在推文中批評鮑爾「像個不會推桿的高爾夫球員」，未「大幅降息」帶動美國經濟成長率「大躍進」，令人失望。

在北京23日宣布對價值750億美元美國貨課徵新關稅後，川普隨即投出一枚震撼彈，在推文中命令美國企業開始另尋「替代中國」的地點。美中貿易戰緊張情勢升高，嚇得美股道瓊工業指數收盤大跌623點（跌幅2.4%）至25,628.9點，標普500指數重挫2.6%至2,847.11點。

AGF投資公司政治策略師瓦里耶說：「川普不甘寂寞，在新聞淡靜的日子，總會想辦法填補空虛。」

瓦里耶呼應華府圈一種日益盛行的說法，就是川普行事愈來愈極端、難以捉摸。例如，他想買格陵蘭島，遭拒絕後憤而取消訪問丹麥行程；拋出調降薪資稅和資本利得稅的想法，隔天又否認；接著又自稱上天選他來在貿易上對付中國，次日澄清這只是諷刺說法。

瓦里耶認為，言行極端且反覆無常，可能有損川普連任展望。瓦里耶說，有意問鼎白宮的民主黨籍人士言論大幅往左傾斜，原本強化川普連任勝算；但最近的發展對川普選情是扣分的。

一般認為，川普若獲選連任，對美股有利。但如今川普已名列華爾街人士心目中可能影響市場走勢的三大顧慮之一。

華爾街資深策略師暨Blackstone私人財富部門主管韋恩（Byron Wien）表示，他詢問最近出席投資人午餐會的人士，什麼問題可能影響未來12個月的市況，結果得到的答案是：美中貿易戰、經濟衰退和川普是三大顧慮。

儘管如此，與會者大多仍認為川普可望贏得連任，並預期標普500指數年底前有望漲上3,000點、未來一年內美中可望達成協議，而2021年之前經濟不太可能陷入衰退。

韋恩在7月與8月期間舉辦四場午餐會，各有25到30名賓客出席，包括避險基金經理人、私募基金主管、房地產大亨、創投業者、學者以及企業領導人。

從宣布對中國加徵新關稅到批評聯準會（Fed），美國總統川普近來的發言往往驚動市場...
從宣布對中國加徵新關稅到批評聯準會（Fed），美國總統川普近來的發言往往驚動市場，導致華爾街8月市況動盪不已，標普500指數本月來已下跌4.5%。路透
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