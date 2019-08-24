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開放文化之死？ Google公告：上班不談政治不論時事

2019-08-24 20:10經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

Google周五（23日）向員工發出公告，要求他們工作時不要討論政治以及其他與工作無關的事務。彭博資訊與華爾街日報都說，這項新指示被視為背離了這位網際網路巨人引以為傲的自由開放文化。

Google還表示，為免討論失控，會指派員工去「調和」公司內部有名的、一向是大鳴大放的訊息平台，而不是由員工自願維護。另外也將設立一個機制，供員工舉報有問題的內部貼文。

這項指示說：「與同事分享資訊和點子固然協助建立社區感，但激烈的政治或時事辯論打亂了大家的工作並無濟於事。」新政策指出，「我們首要責任是做好我們被僱來從事的工作。」

彭博說，Google的企業文化一向鼓勵員工彼此質問，若認為主管做了錯誤決策也鼓勵提出異議。Google的創辦人們認定20年來公司能為科技產業帶來革命性的改變，要歸功於公司開放自由的文化。

不過自由奔放的企業文化近年開始產生一些不計後果的問題，也成為公司管理的困擾。彭博舉了兩個例子，都是由一些員工運用公司內部的討論平台號召其他員工反對公司正在進行的專案，以致案子後來被迫取消。一是為想重入中國市場而研究的經篩選過的搜尋引擎，二是與美國國防部本來要進行的一項人工智慧（AI）技術合約。

Google工程師Irene Knapp告訴彭博：「我想這是刻意要讓異見沈默。Google開放文化的重要一環就此結束。」

Google發出公告，要求員工上班時不得討論政治以及其他與工作無關的事務，被視為...
Google發出公告，要求員工上班時不得討論政治以及其他與工作無關的事務，被視為背離了這家網路巨擘引以為傲的自由開放文化。 美聯社
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