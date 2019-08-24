英國央行總裁卡尼：美元可能被數位貨幣取代

2019-08-24 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



英國衛報報導，英格蘭銀行（英國央行）總裁卡尼挑戰美元做為世界儲備貨幣的地位，他認為美元可能被一種全球性的數位貨幣取代，終結儲蓄過剩現象，此現象已導致10年的低通膨率和超低利率。

卡尼將此演變與100年前英鎊失去國際貨幣市場主導地位相提並論，他指出，美元的獨霸優勢已達到相當程度，成為可持久經濟復甦的障礙。

他表示，各國政府買美元基金做為不確定年代的保單，而由許多國家支持的新數位貨幣可以為各國政府囤積的美元基金解套。

各國政府大量儲備美元，為美國經濟動盪買保險。近年美國經濟動盪加劇，導致借款成本大幅提高。

卡尼在美國懷俄明州傑克森洞（Jackson Hole）的全球央行總裁年會上發表演說指出，數位貨幣「可能抑制美元在全球貿易的支配力。如果用一種數位貨幣的貿易交易比率增高，美國經濟動盪經由匯率的外擴效應將會降低」。

卡尼說：「如果新的數位貨幣能發展出一種金融架構，並取代美元在信用市場的優勢地位，美元對全球金融的影響也會下降。」

中國的人民幣和一些籌畫中的數位貨幣，例如臉書的Libra，被視為可能取代美元的選項。不過，卡尼說，人民幣和Libra都還不足以取代美元，但新科技可能允許一種全球性數位貨幣挑戰美元。