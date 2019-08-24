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防制洗錢等犯罪 澳洲現金交易擬限額一萬元

2019-08-24 09:40聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

澳洲聯邦政府擬制定新法案，禁止超過一萬元澳幣（新台幣21萬6000元）的現金交易，若通過，將在明年1月1日實施。該法案引發不少反對聲浪。

澳洲廣播公司報導，該法案在2018-19年預算案提出。黑色經濟防制專案小組表示，現金交易限額一萬澳幣，有助於打擊逃稅、洗錢及其他犯罪。

住房部部長蘇卡（Michael Sukkar）表示，黑色經濟對抗小組發現，罪犯透過大量現金購買車子、房子、珠寶達成洗錢目的，聯邦政府因此祭出這項法案。他說，「現金不好追蹤，這讓警方難以追查非法活動」。

法案適用於個人與公司行號（ABN）之間的交易，包括購買船隻、汽車、房屋及改裝。該法案不適用個人與個人間的交易、個人和非公司行號賣家交易以及向金融機構現金付款。若違反規定，買賣雙方都將受罰。

蘇卡說，該法案不會限制個人領出或存入現金、個人與其他人交易。「民眾若要私下賣一台車給另一個人，可以使用超過1萬5000元澳幣現金交易」。

澳洲一國黨反對這條法案。國會參議員漢森（Pauline Hanson）說，若習慣用現金交易的民眾向車商買小型車，他可能面臨最高兩年有期徒刑及遠高於車子金額的罰款。

澳洲經濟學家亞當斯（John Adams）表示，該法案不但限縮澳洲公民的自由，而且「不利競爭」。另外，在目前的低利率時期，這項規定將使澳洲民眾難以逃避負名目利率的影響。

公共事務研究所的利許（Matthew Lesh）說，該法案侵害民眾隱私權並打擊自由交易。他將法案與歐威爾（George Orwell）的小說《1984》相比。他說，「法案是為了創造容易監控的民眾數位交易紀錄」，但罪犯不會因此變成乖乖守法的公民。

澳洲商工總會表示，沒有實體證據顯示現金交易造成黑市活動猖獗。「現金是合法交易的，它的價值必須被保護而不是被限制」。

澳洲央行最新調查顯示，澳洲存放現金的人比率降低，但2016年仍有70%民眾會在錢包之外另存現金。多數人擁有100澳幣或更少，3%民眾擁有超過1000澳幣。存現金的主因是以備不時之需，其他原因包括ATM並非到處有，且領錢要手續費。

澳洲聯邦政府擬禁止超過一萬元澳幣（新台幣21萬6000元）的現金交易。路透
澳洲聯邦政府擬禁止超過一萬元澳幣（新台幣21萬6000元）的現金交易。路透
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澳洲洗錢

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