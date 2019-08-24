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川普「下令」美企移出中國 美股暴跌、道瓊重挫623點

2019-08-24 04:47世界日報 記者張大仁／綜合報導

美聯社
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在美國總統川普在一系列推文中「下令」美國製造商另尋中國業務替代品後，美股23日股市暴跌。蘋果帶頭下殺。

道瓊工業平均指數下跌623.34點或2.37%收2萬5628.9點；史坦普500指數下跌75.84點或2.59%收2847.11點，那斯達克綜合指數下跌239.62點或3%收7751.77點。單日跌幅讓道指在8月下跌超過4%。

這也是主要股指連續第四周收跌。道指本周下跌1%，史指下跌1.4%，而那指下跌1.8%。

川普推文指出，「在此下令我們偉大的美國企業立即開始尋找中國的替代品，包括業務移回美國，並在美國製造產品。」然而，總統能有多大權力提出這項「命令」目前尚不清楚。

National Securities首席市場策略師賀根(Art Hogan)表示，「這些威脅始終存在，但沒有必要刻意去挑動它。」「這幾乎就像政府期待聯準會(Fed)在傑克遜霍爾會議上宣布降息一樣。」

蘋果股價下跌4.62%。在輝達和博通都下跌逾5%之際，VanEck Vectors Semiconductor ETF下跌4.14%。與此同時，開拓重工股價下跌3.25%。

23日的重跌也加入本月一連串大跌之列。那指本月至今已6次至少下跌1%，而道指跌幅超過1%有5次，史指則有4次。它們大多隨著美中貿易戰加劇，以及債市出現衰退信號而出現。

川普的推文是在中國公布對美國商品加徵新關稅後發布的。中國將對價值750億元的美國商品實施新的關稅，包括汽車。稅率將在5%至10%之間，並將於9月1日和12月15日分兩批實施。

Fed主席鮑爾在傑克遜霍爾舉行的年度中央銀行研討會上發表講話，但股市沒有明顯漲跌。

他表示Fed將盡其所能維持當前的經濟擴張，「我們面臨的挑戰是該採取何種貨幣政策來維持擴張，以便強大的就業市場效益擴展到更多仍然就業不足的人，並使通膨緊緊圍繞在2%左右。」

他還指出，目前的美中貿易戰沒有「準則」，並補充說「將貿易政策的不確定性納入這個框架是一項新的挑戰。」

但交易員可能希望更明確地點明Fed將在9月降息。市場想要鮑爾能主動收回他的「中期調整」說法，也就是7月降息只是一次調整而不是降息周期的開始。

鮑爾在23的講話中表示，「在實現就業最大化和物價穩定十年後，經濟已接近這兩個目標。」這些評論可能並沒有滿足希望Fed採取積極寬鬆動作的交易員的期待。

State Street Global Advisors首席投資策略師亞榮(Michael Arone)表示，「他正在走鋼索，他正在許多其他Fed主席之前未曾面臨的問題間求取平衡：一個攻擊性強的總統、要求更快更多降息的市場、貿易的地緣政治挑戰，而如今他還要面臨Fed理事會中對下一步該怎走有非常分歧看法的成員。」「他的評論反映出他不打算說『我們將在接下來的幾個月內大幅降息』。他真的是在夾縫中求生。」

殖利率曲線於23日再度倒掛。10年期債券殖利率與2年期債券殖利率利差在22日也曾出現倒掛，因Fed成員國表示9月降息還不是非常確定，引發市場擔心Fed不會迅速挽救經濟走出衰退。殖利率曲線過去向來是可靠的衰退指標。

然而，聖路易斯Fed行長布拉德(James Bullard) 23日表示，Fed應該繼續降息，並指出倒掛的殖利率曲線「不是個好現象」。

Fed鮑爾川普聯準會

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