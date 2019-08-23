IKEA中國14億美元投資計畫不變 無懼銷售成長放緩

2019-08-23 23:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



宜家家居（IKEA）在中國大陸連續三年銷售成長放緩，反映美中貿易戰拖累大陸經濟放緩及消費信心下滑，但這個瑞典家飾龍頭仍計劃未來12個月在當地推動一項人民幣10億元（14億美元）的投資案，並預計明年8月前設立四間以上的新門市。

IKEA中國總裁庫莉嘉（Anna Pawlak-Kuliga）23日在北京記者會上表示，「我們對中國市場極具信心，中國是全球最活躍及深具潛力的市場」。

全球零售商長期受惠於大陸中產階級增加，帶動業績呈現爆炸性成長，目前卻面臨大陸經濟烏雲罩頂。美國新一輪報復性關稅很可能拖累大陸經濟成長率跌破6%，於此同時，人民幣持續走貶也對消費信心構成壓力。

不過，星巴克（Starbucks）和金莎巧克力製造商費列羅集團（Ferrero）等全球品牌持續在中國展店，看準這個擁有全球最多消費者的市場的長期發展潛力。

庫莉嘉表示，IKEA去年全球銷售達388億歐元（43億美元），預期大陸消費者將熱烈追求家飾這類優質消費品。

IKEA將調整商業經營模式，以符合中國當地的消費習慣，例如透過當地電商平台上架商品，及在微信推出消費者可訂購IKEA知名瑞典肉丸的試驗計畫。