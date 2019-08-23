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彭博調查：下波關稅恐使中國GDP「保6」難

2019-08-23 16:39經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

彭博資訊訪調14位經濟學家後指出，一旦美國對中國大陸其餘3,000億美元輸美產品加徵10%關稅，恐使中國全年經濟成長下探至6%以下，為1990年以來最小增幅。

訪調結果顯示，一旦新關稅上路，將使大陸的國內生產毛額（GDP）較前一年減少0.5個百分點。一般預測2020年大陸經濟成長將放緩至6%，北京已將今年經濟成長的目標設定為6.0%到6.5%，如此一來新關稅生效後恐使GDP跌破官方目前目標區間的最低端。

至於新關稅對中國出口的衝擊如何？12名回答此問題的分析師中有七人預測，出口成長率將因此縮減0.5至1個百分點。美國將在9月1日及12月15日分兩階段對價值3,000億美元的中國產品加徵10%進口關稅。

隨著中國內需走疲及與美國的貿易爭端持續延燒，這項調查顯示出世界第二大經濟體正面臨內憂外患的衝擊。然而，美國總統川普日前拋出橄欖枝，表示將延後部分預定在9月1日課稅的產品，並計劃9月與中方代表重啟面對面談判，有望進一步緩解當前緊張局勢。

商務部發言人高峰22日說：「美國的行動將衝擊中國出口及經濟，但整體影響仍在掌控範圍內。若美國新關稅生效，中國將不得不祭出反制措施。」

彭博資訊訪調結果顯示，一旦美國對大陸其餘3,000億美元輸美產品加徵10%關稅，...
彭博資訊訪調結果顯示，一旦美國對大陸其餘3,000億美元輸美產品加徵10%關稅，恐使中國GDP難保6%。美聯社
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