影／亞馬遜雨林進入死亡螺旋？專家：恐非洲草原化
亞馬遜雨林近日正被燎原野火吞噬，美方氣象衛星影像捕捉到大量濃煙籠罩上空。環運團體與專家將矛頭指向巴西總統波索納洛親商與反環保政策，鼓吹農林牧業者大舉整理與利用土地。
巴西國家太空研究所（Inpe）發布影像，全巴西今年的野火增幅達85%，多數發生在亞馬遜地區。巴西環境部長薩勒斯（Ricardo Salles）21日推文指出，野火起因於乾燥天候、風與熱，遭到各方專家的駁斥。
亞馬遜觀察組織（Amazon Watch）專家波瓦里耶（Christian Poirier）告訴《CNN》，不同於美國加州與澳洲的乾燥未開墾林帶，亞馬遜雨林不會輕易失火，從農牧業者習慣放火整地來看，當前亞馬遜一帶火勢絕大多數都來自人為因素。
巴西農民通常選在旱季整地放火，為牲口放牧做準備，高峰期落在每年9月。放火是熱帶農業國家的傳統整地方法，非常難以阻止。
美國航太總署科學家莫頓（Doug Morton）指出，業者將鏈子綁上拖拉機，將樹木連根拔起，經過幾個月的陽光曝曬，讓樹木失去水分更容易燃燒，大量的亞馬遜原木被燒成「巨大的篝火」。
《路透》特派記者史普林（Jake Spring）特別前進亞馬遜地區，指當地的風帶著木炭燃燒的氣味，聞起來就像夏季烤肉。濃煙籠罩天空，根本看不到地平線與烈日。一位飛行員透露，這是他一輩子看過最糟糕的事情。
專家更擔心，大火再繼續燒下去，一旦越過臨界點就會形成「死亡螺旋」，使亞馬遜雨林逐漸轉變成非洲稀樹草原。「綠色倡議」研究員史帖拉（Osvaldo Stela）指出：「當我們消滅20%的亞馬遜雨林，就會啟動『稀樹草原化』程序，較長的生態碎裂化及乾旱媒介，創造更有助火勢及喪失植被的條件，這會引發連鎖效應。」
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