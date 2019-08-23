影／亞馬遜雨林進入死亡螺旋？專家：恐非洲草原化

2019-08-23 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



亞馬遜雨林近日正被燎原野火吞噬，美方氣象衛星影像捕捉到大量濃煙籠罩上空。環運團體與專家將矛頭指向巴西總統波索納洛親商與反環保政策，鼓吹農林牧業者大舉整理與利用土地。

巴西國家太空研究所（Inpe）發布影像，全巴西今年的野火增幅達85%，多數發生在亞馬遜地區。巴西環境部長薩勒斯（Ricardo Salles）21日推文指出，野火起因於乾燥天候、風與熱，遭到各方專家的駁斥。

亞馬遜觀察組織（Amazon Watch）專家波瓦里耶（Christian Poirier）告訴《CNN》，不同於美國加州與澳洲的乾燥未開墾林帶，亞馬遜雨林不會輕易失火，從農牧業者習慣放火整地來看，當前亞馬遜一帶火勢絕大多數都來自人為因素。

巴西農民通常選在旱季整地放火，為牲口放牧做準備，高峰期落在每年9月。放火是熱帶農業國家的傳統整地方法，非常難以阻止。

美國航太總署科學家莫頓（Doug Morton）指出，業者將鏈子綁上拖拉機，將樹木連根拔起，經過幾個月的陽光曝曬，讓樹木失去水分更容易燃燒，大量的亞馬遜原木被燒成「巨大的篝火」。

《路透》特派記者史普林（Jake Spring）特別前進亞馬遜地區，指當地的風帶著木炭燃燒的氣味，聞起來就像夏季烤肉。濃煙籠罩天空，根本看不到地平線與烈日。一位飛行員透露，這是他一輩子看過最糟糕的事情。