韓擴大夥伴國 與英國、以色列簽自貿協定

2019-08-23 15:48 世界日報 編譯 世界日報 編譯 洪啟原 ／綜合22日電



南韓22日與英國正式簽署自由貿易協定（FTA），確保英國10月底脫歐大限到來時仍能持續雙邊貿易，前一天也與以色列敲定FTA，強化與中東國家的經濟往來。這兩項進展也為南韓開始協商FTA的20年來，繼續拓展貨物與服務自由流動的版圖。

英韓續簽FTA是英相強森硬脫歐計畫的一環，這項協議在6月已獲兩國國會批准，將保障兩國每年的貿易流動。英國國際貿易部（DIT）表示，這項延續性的FTA盡可能仿效歐盟與南韓已簽署的貿易協定，允許企業持續從優惠貿易條款中受益。

南韓是英國前15大出口貿易夥伴，根據英國政府，英韓貿易占英國總貿易約1.1%，歐盟則占48%。不過，這項FTA並非永久的貿易協議，兩年內須重新談判。

南韓產業通商資源部21日與以色列工業與經濟部擬定FTA，南韓表示，經過法律審議、簽約儀式及雙方國會批准後，預計明年上半年生效。南韓將成為以色列第一個亞洲自貿夥伴國。

根據協定，以進口額為準，南韓對自以色列進口的99.9%商品取消關稅；以色列對自南韓進口的100%的商品實施零關稅。南韓最大出口品汽車、汽車零部件、紡織品、化妝品在協定生效時，立即實施零關稅。

南韓可望透藉由自貿協定對以色列擴大出口汽車、汽車零件、紡織品以及化妝品，南韓這些商品將在FTA正式生效後適用零關稅，此外，南韓將在三年內取消以色列晶片生產設備關稅。另外，稻米和大蒜等敏感農產品進口維持徵稅，唯獨七年內將取消以色列葡萄的進口關稅。