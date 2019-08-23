Spotify是瑞典籍、純網銀N26來自德國⋯⋯3個數據追中趕美，下一個獨角獸產地，歐洲？

2019-08-23 12:38 商業周刊 邱碧玲／商業周刊



來自瑞典的Spotify仍是全球最大音樂串流服務商。（美聯社） 分享 facebook

近幾年來，每每談到世界級初創獨角獸，鋒頭幾乎指向美國與中國，歐洲除了4月公開上市的串流音樂龍頭Spotify之外，幾乎沒有第二家可以讓金主秒喊名號的代表。不過，「這種傾斜可能改變，」美國財經雜誌《富比世》（Forbes）指出。

億元級融資今年Q2成長45％，美國、亞洲卻走跌

7月底《富比世》報導，今年上半年歐洲吸金創新高，投資額累計達192億歐元（約合新台幣6,660億元），尤其是向來鮮少成交的「億元級融資」（mega round），前兩季分別較去年同期成長26％、45％；反之，美國與亞洲的籌資金額皆走跌。

風險投資機構DN Capital創辦人瑞斯特（Kjartan Rist）觀察，以前由倫敦、巴黎、柏林等一級國際城市主導的創業風氣，已經被英國脫歐公投過關打散。如今，歐洲至少有15座城市共有超過5萬名專業開發者，包括丹麥哥本哈根、西班牙巴塞隆納與葡萄牙里斯本等邊陲國家首都，皆爭搶聚落中心（hub）地位。

企業累計總價值逾3千億美元，比美國高6個百分點

瑞斯特的看法呼應6月中英國投資銀行GP Bullhound調查結果：第六屆《科技巨企》（Titans of Tech）報告，統計所有2000年以後創立、預估市值達1億美元，而且不計是否公開上市或仍獨立經營的科技獨角獸初創商，在12個月調查期間，歐洲共新增21家獨角獸，比起前一屆的13家成長逾6成。

歐洲獨角獸十霸，串流音樂龍頭Spotify身價最高 Spotify（已上市） Adyen（已上市） Mobileye（已被收購） Yandex（已上市） Zalando（已上市） Supercell（已被收購） Delivery Hero（已上市） Skype（已被收購） UiPath Farfetch （已上市） 註：資料統計為所有2000年後創立、預估市值達1億美元，且不計是否公開上市或仍獨立經營的科技獨角獸初創商 整理：邱碧玲 資料來源：英國投資銀行GP Bullhound

這是第一大亮點。若把時間拉長，5年來進入榜單的總數達84家，募資金額則是增加9倍，達280億美元。研究團隊採訪幾位初創企業的核心高層時發現，「歐洲產業生態不利初創」的迷思已漸漸打破，證據之一是資金池越來越多。

就以Spotify為例，上市前的機構型金主林林總總超過15家，涵蓋傳統的創投商、投資銀行、避險基金、策略企業夥伴、購併基金（buyout fund）與主權財富基金。此外，報告也指出，具指標性的億元級融資案從前一屆的20場增至32場，顯示金主對歐洲信心越來越強。

另一道足以證明的指標是累計總價值（cumulative valuation），《富比世》指出，它是用來判斷「初創企業的生態系統是否強健」。在調查期間，歐洲初創企業的累計總價值達3,020億美元，成長28％，比美國的20％高出6個百分點，GP Bullhound解讀成：歐洲的生態系統比美國競爭對手更獲肯定。

投資者口味「大人化」，B2B企業用軟體獨角獸增314％

第二大亮點是研究團隊細分資金流向後發現，專業金主對初創的期待正在質變。數字顯示，在過去，B2C（企業對消費者）的電商類型初創企業直接接軌行動商機、經營模式容易商業化，往往最快躋身獨角獸之列；不過，近來投資者的口味「大人化」了，更偏好入股B2B（企業對企業）企業用軟體、金融科技。2016年以來，這兩門領域的獨角獸家數分別成長314％、140％，電商僅63％。

這道轉變也反映在公開市場。同樣是4月公開上市，截至7月初，企業雲端視訊商Zoom股價漲幅超過40％，Spotify則約28％。雖然B2C初創商的用戶基礎比B2B大得多，但企業用戶將建置在辦公室的軟體移往雲端，想擺脫傳統軟體商IBM、微軟（Microsoft）與甲骨文（Oracle）產品綁架，是潛力更強大的商機。

其三，舉21家初入榜的新面孔為例，13家專做B2B生意，好比提供企業供應鏈融資服務的綠基（Greensill）、醫學數據分析商BenevolentAI等。數位金融與人工智慧是多數新兵的特徵之一，好比今年1月才篡位成為Fintech之王的德國純網銀N26，到了3月被點對點換匯一哥TransferWise奪權，7月更被瑞典第三方支付商Klarna擠下來。

此外，新人的出身日益多元，邊陲小國也能養出獨角獸，則可能是另一道特徵。若排除已經公開上市或是已經被收購的企業，羅馬尼亞的辦公室自動化軟體商UiPath估值高達70億美元，第一次擠進前10大就空降成為獨角獸之王；葡萄牙的傲視系統（OutSystems）專注線上應用程式、網頁設計，也是風險投資家口袋名單中的熱門人選。

不過，數位金融與人工智慧雖夯，仍不一定能保證競爭力。報告也列舉5家掉出榜單的初創商，其中最戲劇化的殞落就屬第一代Fintech技術商旺家（Wonga）——成立近12年間辦過5輪融資，募近1億6千萬美元，2018年底卻因債台高築破產收攤。

這家設於倫敦的點對點借貸商，靠著精密演算法崛起，金融海嘯期間，緊急小額借貸服務需求猛增，它自創的信用評級系統把關甚嚴，除了初貸額度最高200英鎊（約合新台幣1萬2千元）、利率僅1％，還會隨著還款行為動態調整，很快就躍升全球短貸龍頭。不過為了擴張，將利率提高到50％而引爆多起詐欺訴訟，最終壓垮營運。

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