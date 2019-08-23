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發現殖利率倒掛預告能力專家：美明年衰退機率非常高

2019-08-23 12:06經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

率先提出殖利率曲線倒掛有預告衰退能力的經濟學家 Arturo Estrella ，向否認衰退臨近說法的專家喊話：美國可能多數人預料更早出現衰退，時間可能就在明年下半年。

據CNBC報導，Estrella 指出，經濟衰退前殖利率曲線無一例外都出現倒掛，「 50 年來 7 次衰退都很準確」，他說，「對未來的預測不可能100%肯定，但我要說明年下半年出現經濟衰退的機會相當高」。

Estrella 原是美國倫斯勒理工學院經濟學教授，也曾任 Fed 經濟學家。在 Fed 任職時間，他研究10 年期美債與 3 個月期國庫券之間的利差是否為經濟衰退的先行指標，結果發現，某些短期和長期殖利率曲線之間的倒掛，可對未來的經濟衰退做出有效預測。

昨天，10 年期與 2 年期美債殖利率，出現不到兩周以來第三次倒掛。

不過 Estrella 最擔心的，還是他最初研究的 3 個月 / 10 年期的倒掛，兩者的倒掛已經持續好幾個月，目前 3 個月國庫券的殖利率為 1.987%，而 10 年期美債殖利率僅在 1.606% 附近。

Estrella 表示，人們總愛說「這次情況不同」，「可能要等 2 年時間才會確定，所以到時候誰還記得」。

根據瑞士信貸研究，過去 40 年來，在 2 年期和 10 年期美債殖利率出現倒掛之後，平均要 22 個月才會出現經濟衰退。

Arturo Estrella 圖／擷自倫斯勒理工學院
Arturo Estrella 圖／擷自倫斯勒理工學院
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