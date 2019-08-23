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摩爾定律失效？ 為什麼台積電不這麼認為

2019-08-23 11:48經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

不少人士認為，半導體產業最重要法則之一「摩爾定律」（Moores Law）即將失效。但全球最大晶圓代工半導體製造商台積電認為，「摩爾定律」未死，仍有方法能增加電晶體密度，延續摩爾定律。

摩爾定律是英特爾（Intel）創辦人之一摩爾（Gordon Moore）在1965年提出，他認為，積體電路上可容納的電晶體數目，約每年會增加一倍。1975年時，他把這個定律的內容修正為每兩年增加一倍。但另有一派說法，稱摩爾定律是指積體電路的電晶體數量每18個月增加一倍。

過去幾年來，一些半導體業者已表示摩爾定律即將失效；英特爾在2016年宣布，把處理器研發周期從兩個步驟變成三個步驟，即製程、架構、優化，這代表英特爾已放棄追求摩爾定律曲線。另外，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在今年1月的CES電子展上表示，「摩爾定律結束了。」

然而，台積電並不這認為。已經交棒的前董事長張忠謀去年6月曾表示，3奈米製程約在二年內能開發成功，且即使面臨「摩爾定律」失效的挑戰，2奈米製程仍可望在2025年前問世。

台積電全球行銷主管 Godfrey Cheng日前則在台積電官網的部落格發表一篇名為「摩爾定律未死」（Moores Law is not Dead）的文章，他表示，摩爾定律可以被視為觀察半導體器件或晶片中電晶體數量的歷史，以及及對未來晶片發展的指導。這種觀察和預測在過去幾十年來基本都正確，但由於近年來晶片製程提升緩慢，導致一些人認為摩爾定律死亡。

Godfrey Cheng指出，自2000年起，電腦的處理效能已不再透過提升時脈方式加快速度，而是透過架構創新及多線程平衡處理方式來提升效能。許多人認為摩爾定律即將失效，是因為無法再繼續縮小電晶體，但台積電仍有許多方法能提高電晶體密度，例如多層堆疊和先進封裝技術，摩爾定律仍能延續。

Godfrey Cheng指出，台積電持續推進2D晶片的單位面積電晶體密度，並宣布推出5+奈米（N5P）製程，不僅擴大台積電在先進製程上的領先優勢，還帶來世界上最高的晶體管密度，以及最強的性能。

此外，台積電也準備利用多層堆疊和先進封裝技術，解決未來的計算設備的問題，這都是推進摩爾定律的重要方向。

台積電擁有先進製程、多層堆疊和先進封裝技術，能繼續推進摩爾定律。 路透
台積電擁有先進製程、多層堆疊和先進封裝技術，能繼續推進摩爾定律。 路透
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台積電半導體奈米

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