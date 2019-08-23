澳幣一直貶且可能再貶 會不會惹毛川普？

2019-08-23 10:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



澳洲央行靠著讓澳幣持續貶值來度經濟難關，看在美國總統川普眼裡恐怕很不是滋味。因為川普幾乎一有機會就指責美國聯準會（Fed）不積極降息，好不容易7月底終於降了一碼，但美元展望基本上還是持續走升。

澳洲儲備銀行（央行）總裁洛威（Philip Lowe）正飛往美國參加傑克森洞的全球央行年會。澳幣從去年初開始到現在，已經貶值將近17%，彭博說，這再次確認了「澳幣貶值」在護衛澳洲經濟免於萎縮所扮的重要角色。藉由貶值，澳洲成功度過1997-98年時的亞洲金融風暴，以及2008年的全球金融危機。

然而這卻令川普想讓美國經濟免於減緩危機而急著對Fed施壓，更顯「力不從心」。彭博說，澳洲讓自家貨幣貶值這個傳統盾牌，川普還會容忍多久是個問題。

澳洲聯邦銀行駐雪梨貨幣與利率策略師Richard Grace說：「全球經濟走緩，美中貿易紛爭又在升高，美元在這樣的現實下通常都是走強的。」他認為，澳幣還是會再繼續貶值，特別是Fed預期到明年中以前，應會再降息75個基點。澳洲相應必須也跟著再縮小與美國的利差。