美債殖利率曲線再度倒掛 市場質疑是否觸底

2019-08-23 09:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國2年期公債殖利率周四再度超越10年期公債殖利率，是本月以來殖利率曲線第三次反轉，凸顯投資人在聯準會（Fed）官員表偏鷹派的談話後，擔心Fed降息步伐不夠快，無法保護美國經濟免受全球成長趨緩以及美中貿易戰的衝擊。

美中貿易緊張局勢和對全球經濟的疑慮，使債券價格持續飆漲，殖利率大幅下挫；10年期美國國債殖利率自2016年以來首次跌破1.5%，30年期國債殖利率跌至低於2%的歷史低點。

全球公債殖利率創下新低，美國公債市場則繳出量化寬鬆時代以來的最佳表現。然而，一些投資人開始質疑債券市場波瀾壯闊的上漲勢頭。

本周德國30年期國債招標未達目標就是警訊，儘管愈來愈多證據表明經濟成長正在放緩，但歐洲各地對負殖利率的需求可能也在下滑。

美國債市方面，隨著波動率的上升和市場深度的惡化，捉住殖利率下滑趨勢的買家，已看到殖利率可能觸底的跡象。

量化投資巨頭AQR Capital Management的聯合創始人Cliff Asness在「債券太過昂貴」 （Bonds are Frickin Expensive）的文章中，講述了對公債估值的擔憂。他表示，雖然美國公債不是「天生的大空頭」 ，但殖利率已達到如此歷史極端的水準，值得討論。