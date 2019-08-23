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市場等待Fed主席鮑爾談話 油價、金價小幅下跌

2019-08-23 07:52經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周四下跌，主因市場對全球經濟前景的疑慮以及美國降息前景的不確定性，投資人正等待美國聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞央行年會的談話。同樣的觀望心態，也讓金價小幅下跌。

布蘭特原油期貨收跌0.38美元或0.6%，結算價報每桶59.92美元。西德州原油下低0.33美元或0.6%，結算價報每桶55.35美元。

Fed會議紀錄顯示，Fed雖決定降息1碼，但決策官員的立場分歧，凸顯出Fed未來考慮再度降息時將面臨更強的內部挑戰。會議會紀錄公布後，市場對進一步放寬貨幣政策的希望受到打壓，投資人目前正密切關注鮑爾的談話，尋找有關降息前景的進一步線索。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示：「市場把關注焦點轉向更廣泛的宏觀消息，傑克森洞年會的言論成為焦點。」

美國製造業數據疲軟，反映投資人對需求的疑慮，也拖累美股。鮑爾的談話備受關注，因Fed的貨幣政策的將影響美元走勢。美元走軟，通常對油價提供支撐。

金價周四小幅下滑，市場焦點轉向鮑威爾周五在傑克森洞央行年會的談話，預期他將就7月會議紀錄和貨幣政策方向提供更多指引。

美國周四公布的數據顯示，製造業近10年來首次萎縮，因市場擔心美中貿易衝突可能引發美國經濟衰退。

黃金現貨下跌0.2%，報每英兩1,498.45美元。美國黃金期貨下跌0.5%，結算價報每英兩1,508.5美元。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示：「市場處於觀望模式，但Fed內部傳出更鷹派訊息的聲音，市場將有心理準備，Fed主席鮑爾的談話可能不會原本如預期那麼溫和。」

此外，投資者也將密切關注本周末的七國集團（G7）峰會。

Fed鮑爾金價

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