台股ADR除日月光外全跌 友達大跌4.1% 跟隨台股漲跌
台股ADR周四除日月光外全跌，友達大跌4.1%，隨在台北交易股票漲跌。
台積電ADR跌1.1%，高出台北股價的溢價為4%。
美國股市三大指數互有漲跌，技術股下跌抵銷銀行股漲勢，市場對聯準會（Fed）進一步降息表示懷疑，美國公債下跌。標普500指數持平，道瓊工業指數受到波音拉抬而上漲。
紐約時間下午4:00收盤，標普500指數持平於2,922.95點。道瓊工業指數上漲49.51點，漲幅0.2%。報26,252.24點。那斯達克綜合指數下跌0.4%，報7,991.39點。
台灣加權股價指數小漲3.98點，收10,529.78點。台積電跌0.2%。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光投控ASX 69.94 +0.90 70.70 -1.08
友達 AUO 7.43 -4.05 7.64 -2.71
中華電 CHT 106.29 -0.47 107.00 -0.67
台積電 TSM 264.26 -1.06 254.00 4.04
聯電 UMC 12.92 -2.37 13.25 -2.48
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
資料來源：彭博
留言