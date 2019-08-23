道瓊漲 標普持平 那斯達克跌 市場只在乎鮑爾今天談話

2019-08-23 07:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市三大指數互有漲跌，技術股下跌抵銷銀行股漲勢，市場對聯準會（Fed）進一步降息表示懷疑，美國公債下跌。標普500指數持平，道瓊工業指數受到波音拉抬而上漲。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數持平於2,922.95點。道瓊工業指數上漲49.51點，漲幅0.2%。報26,252.24點。那斯達克綜合指數下跌0.4%，報7,991.39點。

市場已充分反映Fed 9月17日至18日會議降息25個基點，這些Fed內部的異議，形同否決更大幅度降息的可能性。美國總統川普本人在內川普政府多位官員多次催促Fed擴大降息。

Independent Advisor Alliance投資總監 Chris Zaccarelli說：「最重要的問題就在傑克森洞 — 鮑爾（Fed主席）會怎麼說？」「你看到本周市場漲跌不定直到明天，屆時我們可以從鮑爾的演講中得到一些影響市場的評論」

衡量製造業活動的關鍵指標8月份IHS Markit制造業採購經理人指數初步數據為49.9。這

是自2009年以來的最低水平，也表明製造業景氣多年來首次收縮。

美國勞工部公布的數據顯示，上周初請失業金人數降幅大於預期，可見就業市場仍保持強勁。

投資人還在消化零售業的業績，這有助緩解對經濟成長放緩的部分疑慮。

百貨公司諾斯壯（Nordstrom ）大漲16%，該公司公布的第2季財報超過預期。

L Brands Inc. (LB)跌3.5%。此前，由于陷入困境的旗艦品牌Victorias Secret的銷售額進一步下滑，該公司上一季營收下滑。

道瓊工業指數波音大漲4.2%的提振，據路透報導，波音計劃最早在10月增加停飛的737 MAX飛機的產量，暗示此型飛機可能在第4季恢復營運。