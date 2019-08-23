Fede下個月是否降息 決策官員有三人表態反對一人猶豫

2019-08-23 06:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



已有三位聯準會（Fed）決策者表態反對美國有必要降息的觀點，還有一位表示，「除非有必要」，否則寧可按兵不動，可見下個月Fed對於是否再次降息，將掀起一場激烈辯論。

市場已充分反映Fed 9月17日至18日會議降息25個基點，這些Fed內部的異議，形同否決更大幅度降息的可能性。美國總統川普本人在內川普政府多位官員多次催促Fed擴大降息。

Fed主席鮑爾周五將在懷俄明州傑克森洞的央行年度研討會上演講，屆時可能提供更多方向。

研討會的主辦單位、堪薩斯市聯邦準備銀行總裁喬治接受彭博電視採訪時說，「看看現在的經濟狀況，還不是時候，也還沒準備好為經濟提供更多的寬鬆，因為看不到前景展望顯示經濟正在變弱。」

費城聯邦準備銀行總裁哈克隨後也表示，他「有些不情願」同意了最近的降息，並希望維持利率不變一段時間。

哈克在接受CNBC電視採訪時說：「我們現在大致處於中性狀態，我認為我們應該停在這裡一段時間，看看情況如何變化。」

周四稍晚，達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭也表示，對下次會議是否降息表示猶疑。

他接受CNBC訪問時說：「我希望避免非得進一步作為，但我認為，若有必要，我會對至少接下來幾個月會持開放態度。」

波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格倫8月19日接受彭博電視訪問時也表態反對進一步降息。

Fed在7月31日決議2008年以來首次的降息時，喬治和羅森格倫表示異議。周三公布的會議紀錄說「幾位」官員贊成保持利率不變，可見異議者不僅喬治和羅森格倫。

喬治說：「看看目前的失業狀況、通膨狀況，我認為只要消費者可以繼續拉動經濟發展，我們就處於一個有利位置，」「顯然，經濟中有一些部門走弱了，但是，只要我們有關成長在2%左右的預測成立，我就認為我們沒問題。」

海外經濟疲軟和美中貿易戰方面的負面消息，最近幾周金融市場一直波動不定。周四數據顯示美國8月份工廠訂單自2009年9月以來首次萎縮。