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美製造業萎縮 十年首見

2019-08-23 01:34經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

美國、歐元區及日本8月製造業景氣仍陷萎縮，持續讓全球成長展望蒙上陰霾。 路透
美國、歐元區及日本8月製造業景氣仍陷萎縮，持續讓全球成長展望蒙上陰霾。 路透
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美國、歐元區及日本8月製造業景氣仍陷萎縮，德國製造業前景也依舊黯淡，凸顯需求低迷與貿易戰的不確定性，持續讓全球成長展望蒙上陰霾。

美國8月IHS Markit製造業採購經理人指數初估值降至49.9，為2009年9月以來首度低於象徵景氣榮枯線的50、景氣陷入萎縮。

歐元區8月IHS Markit製造業PMI初估值則小幅升至47，但仍連續第七個月陷入萎縮，只是萎縮速度減緩。不過，8月綜合PMI上升至51.8，優於市場預期，顯示8月企業活動意外回溫，主要受惠於最主要的服務業活動溫和回升，服務業PMI升至53.4。

德國製造業前景也依舊黯淡，8月PMI升至43.6，仍是連續第八個月萎縮；其中，整體新訂單次指標從7月的48.9降至47.7，觸及自2013年4月以來最低，顯示訂單下滑幅度為逾六年來最大。

IHS Markit首席分析師威廉森表示，歐元區景氣乏力打擊市場信心，企業認為低迷景氣短期難有起色，因此不願增雇人手。製造業過去一年來面臨多重逆風，包括全球貿易緊張升溫和中國大陸需求減緩。

根據IHS Markit，歐元區第2季經濟成長率僅0.2%，依據本季截至目前為止的數據，估計本季成長率可能進一步減緩，預估為0.1%至0.2%。若德國產出本季再度減退，這個歐元區最大經濟體將陷入衰退。

日本8月製造業活動也連續第四個月萎縮。根據Jibun銀行，經季節調整的日本8月製造業PMI初估值為49.5。製造業產出和整體新訂單再度萎縮，但萎縮程度較7月溫和。

然而，日本8月服務業景氣擴張，顯示國內需求強勁，幫助抵銷日本經濟面臨的一些外部壓力並推升綜合PMI。

日本8月服務業PMI升至53.4，為2017年10月來最高，帶動同期綜合PMI升至51.7。

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