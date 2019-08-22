挑戰19小時長途飛行 澳航40名員工帶頭測試

2019-08-22 23:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



澳洲航空（Qantas Airways）將在今年測試兩條旅途長達19小時的越洋航線，機員穿戴能偵測腦波及靈敏度的裝置，並回傳數據，盼藉此塑造未來長途飛行的模式。

澳航將使用波音787-9型夢幻客機乘載約40名乘客（大多為澳航員工）試飛紐約—雪梨航線，另一個直飛航線是倫敦—雪梨。蒙納士大學的研究員將會在起飛前後及途中，紀錄機員的褪黑激素水平；雪梨大學的專家則會監視睡眠習慣、飲食狀況、燈光及活動狀況。

燃油效率技術提高，使航空業者對推出超長途航班興趣大增。但目前仍不清楚乘客願意忍受的最長搭乘時間，而航空公司又能如何增進乘客體驗，並幫助機組員提神。

雪梨大學神經物理和腦動力學講師Sveta Postnova表示，長途客機通常在起飛後兩小時將機艙燈光調暗，降落前兩小時再調亮，但根據目的地不同，這可能會使時差更嚴重。因此澳航一趟試飛將比照往常，另一趟則會在起飛六或七小時後再關燈，供餐也會配合燈光，研究員將觀察燈光變化是否會影響時差。