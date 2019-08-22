這5個市場敗象 比殖利率曲線更令人憂慮

2019-08-22 17:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



上周美國10年期公債殖利率降到低於2年期殖利率的水準，形成所謂殖利率曲線反轉（或稱「倒掛」）現象，通常被視為準確的經濟衰退領先指標，以致美股道瓊指數應聲暴跌800點。但華爾街策略師指出，此刻市場另有一些比殖利率曲線反轉更重大的跡象值得關注。

財經新聞網站MarketWatch報導，INTL FCStone全球總體經濟策略師德魯亞德（Vincent Deluard）舉出，市場已露出五個「敗象」，在當前市場動盪中，更值得投資人關注。

1. 網路與科技五巨頭「FAANG」

「FAANG」包含臉書、蘋果、亞馬遜、Netflix和Google，長久來帶領美股頻頻攻頂，一直是多頭人士追捧標的。但德魯亞德指出，「FAANG」近來股價表現較大盤遜色，作為領漲族群地位動搖。由於「FAANG」在標普500總市值占比達17%，若這五支柱搖搖欲墜，市場上漲空間有限。

科技股走勢出現疲態的同時，股價廣度指標分歧擴大情況也在蔓延，如美國小型股自去年8月觸頂以來已回跌約13%，而「這種分歧現象在科技股2000年9月觸頂前也曾發生」。他警告，多頭市場呈現「兩端空洞化」時，通常是重大頭部型態形成之時。一端是帶領股市攻堅的領頭羊後繼乏力，另一端的小型股也表現不佳，反映投資人擔心經濟展望。

2. 美元

在股市湧現賣壓時，美元往往欲振乏力，反映投資人轉買黃金、日圓等風險較低的資產避風頭。

德魯亞德表示，這證明所謂「美元逐漸失去避險貨幣地位」之言不虛。他說：「自2013年以來，美元指數（DXY）一直都不是良好的避風港。」

3. 市場波動

通常，道瓊指數像上周那般大跌時，俗稱「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指（VIX）理應會大幅飆升，但上周情況並非如此。

德魯亞德認為，由此可見市場恐懼還不夠深；若說上周三美股大跌已扭轉市場氛圍、為持久的反彈鋪路，還言之過早。

4. 資金流出

據德魯亞德觀察，槓桿貸款市場正顯示出緊繃跡象，因為資金流出已造成大額貸款ETF（指數股票型基金）下跌，市場交易價變得低於其資產淨值。

德魯亞德指出，最近幾檔備受矚目的歐洲債務共同基金大跌是個警訊，顯示這些流動性低的證券可能出人意外衝擊別的市場。他說：「如果貸款市場的流動性枯竭，提供盤中贖回的ETF將首當其衝。」

5. 金價