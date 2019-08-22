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泰銖升值拉抬國內iPhone買氣 這家零售商成為大贏家

2019-08-22 17:09經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

泰銖持續升值壓低了iPhone和三星等高價位智慧手機的價格，有助招徠顧客。歐新社
泰銖持續升值壓低了iPhone和三星等高價位智慧手機的價格，有助招徠顧客。歐新社
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泰銖持續升值雖壓縮泰國出口，卻使國內最大消費電子產品連鎖零售商店如魚得水，因當地貨幣升值壓低了iPhone三星等高價位智慧手機的價格，有助招徠顧客。

彭博編纂的資料顯示，泰國消費電子產品零售大廠Com7今年來到19日為止的股票總報酬率高達72%，表現遙遙領先其他市值至少5億美元的電子產品零售業者。Com7表示，受惠於泰銖升值，上季獲利已創下紀錄，預期下半年獲利成長可望獲得「強勁的動能」。

泰國證券公司Bualuang分析師佟布亞說：「泰銖升值意味著智慧手機和其他裝置的價格下跌，能提振消費需求，也對Com7的獲利展望有利；該公司擁有全國最強品牌和最大的分店網絡。」

Com7目前擁有Banana和Studio 7等品牌，這些品牌專門銷售智慧手機、個人電腦及其他產自蘋果（Apple）、三星及華為的裝置。Com7執行長Sura Kanittavikul表示，鑒於泰銖升值，公司持續與Apple等合作廠商洽談商品降價的事宜。

Sura Kanittavikul也說：「下半年的獲利展望會更好，原因是商品價格下跌，且下半年適逢支出高峰。」泰銖今年來約升值5.5%，為彭博追蹤主要亞洲貨幣中表現最佳者。

根據彭博編纂的數據，Com7上季淨利比去年同期大躍進36%至2.94億泰銖（950萬美元），季度獲利為2015年該公司上市以來最高。

可以肯定的是，並非人人都樂見泰銖升值，例如泰國上季經濟成長率為近五年來最低，主要是出口與觀光業受美中貿易緊張及泰銖升值拖累。

泰銖持續升值壓低了iPhone和三星等高價位智慧手機的價格，有助招徠顧客。歐新社
泰銖持續升值壓低了iPhone和三星等高價位智慧手機的價格，有助招徠顧客。歐新社
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泰國iPhone三星

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