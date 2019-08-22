出乎意料 印尼央行降息1碼

2019-08-22 16:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



印尼央行22日意外降息，為兩個月來第二度，央行表示，這是為了因應全球經濟放緩的採取的預防性降息。

印尼央行調降7天期附賣回利率25個基點（1碼）至5.5%，路透訪調19位分析師中，僅兩位預期降息，其他17人預料按兵不動。

印尼央行上月降息25個基點，為2017年9月以來首度寬鬆，許多人預期這是寬鬆周期的起點，將撤回印尼自2018年升息175個基點的緊縮循環。