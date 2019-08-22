全球年會前夕 IMF警告勿以降息或干預匯市改善貿易平衡

2019-08-22 09:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



傑克森洞央行年會前夕，國際貨幣基金（IMF）周三警告各國政府，勿嘗試以貨幣寬鬆或市場干預來壓低本幣匯率，否則這將損害國際貨幣體系的運行，讓所有國家的情況都變得更糟。

IMF指出，利用貨幣寬鬆和直接購買其他國家貨幣的政策不太可能奏效；「人們不應過於看重這樣一種觀點，即放鬆貨幣政策能夠使貨幣貶值到足以改善貿易平衡的程度。僅靠貨幣政策不太可能引發實現這種結果所需的大規模且持續的貨幣貶值」。

IMF表示，美國匯率波動對貿易平衡影響有限的一個原因是，很多美國從中國和其他國家進口的商品是以美元計價。IMF強調，全球外部失衡的情況並非與基本面嚴重不符，並重申中國的外部頭寸（包括人民幣匯率）與2018年的基本面大致相符。

鑒於美元和歐元市場的深度，諸如買入外幣以壓低美元或對資本流入課稅等措施「可能不會奏效」。更重要的是，這些措施會對國際貨幣體系的運行秩序產生負面影響。”