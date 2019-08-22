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Fed會議紀錄意見分歧 但不想留下準備進一步降息印象

2019-08-22 08:25經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國聯準會（Fed）周三公布的7月底利率決策會議紀錄顯示，決策官員對於是否降息存在分歧，但一致希望表明沒有走在進一步降息的預設路徑上，這個訊息，不太可能讓美國總統川普滿意。

會議紀錄顯示，聯邦公開市場委員會（FOMC）決策官員決定將指標利率下調25個基點時遭到的反對，超過當時宣布的8比2投票結果。

儘管有幾位與會者贊成大幅降息50個基點，以幫助將通膨提高至目標水準，並緩和全球貿易緊張局勢的影響，但更多官員贊成根本不降息。

會議紀錄反映，Fed並不急於像川普所要求的那樣大幅降息，也讓Fed主席鮑爾在本周傑克森洞央行年會釋出同一信號的風險增加。

會議紀錄還顯示，決策官員對全球經濟放緩、貿易緊張局勢和通膨遲滯普遍感到擔憂。

Fed面臨的降息壓力不斷升高，川普周三仍在呼籲fed大幅降息。不過決策官員在7月會議中一致認同，不想給外界留下他們計劃進一步降息的印象，「與會委員普遍支持由未來的信息指引政策的作法，避免給外界留下任何遵循預設路線的印象」。

Fed官員也在上次會議討論對調整政策制定方式的研究。多位官員表示，Fed當年原本可以更積極地利用購債來對抗2007-09年的衰退。不過他們也表示，購買債券和承諾未來政策等工具，可能不足以消除未來Fed指標利率接近零時，政策空間受限的風險。

Fed公布7月會議紀錄，官員一致認同不想給外界留下計劃進一步降息的印象。 路透
Fed公布7月會議紀錄，官員一致認同不想給外界留下計劃進一步降息的印象。 路透
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Fed川普通膨

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