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成長疑慮持續打壓油價 風險意願升高令金價下挫

2019-08-22 07:45經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周三漲跌互見，上周美國原油庫存下降，但成品油庫存上升，對全球經濟的疑慮則持續打壓市場。金價下跌，因美股上揚，投資人轉向風險資產。

布蘭特原油期貨上漲0.27美元或0.45%，結算價報每桶60.30美元。西德州原油期貨下跌0.45美元或0.8%，結算價報報每桶55.68美元。

美國能源資訊署（EIA）數據顯示，上周成品油庫存增幅超過預期，汽油庫存增加31.2萬桶，餾分油庫存增加260萬桶。上周美國原油庫存減少270萬桶，高於超過市場預期的減少190萬桶。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示：「汽油需求依然疲弱，預計在年底前不會有什麼改善。」

美國和伊朗之間的緊張局勢仍然是焦點，美中貿易戰引發全球經濟前景的不確定性，也持續打壓原油市場。

金價周三小幅下跌，投資者關注美國聯準會（Fed）7月會議紀錄，尋找未來降息的線索。

Fed周三公布的會議紀錄顯示，決策官員就大幅降息進行辯論，但一致希望避免給外界留下處在進一步降息路徑上的印象。

黃金現貨下跌0.2%，報每英兩1,503.90美元。美國黃金期貨收報1,515.70美元。

RJO Futures資深策略師Phillip Streible說：「投資人在Fed會議紀錄公布前持謹慎態度，賣出黃金。對貿易協議和經濟發展的樂觀情緒高漲，在推動股市上漲，人們紛紛撤出安全資產，進入股市。」

美國總統川普周三表示，美國在和中國以及其他國家的貿易協定方面做得很好，同時也向Fed施壓，要求降低利率，稱Fed的政策正在阻礙美國經濟成長，降低美國的經濟競爭力。

Fed金價

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