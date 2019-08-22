美元上漲 投資人關注Fed傑克森洞央行年會

2019-08-22 07:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美元兌日圓和瑞郎周三上漲，因全球股市和美國公債殖利率普遍上揚，風險意願上升。市場關注本周稍晚美國聯準會（Fed）在傑克森洞舉行的央行年會，主要央行將於本周末舉行峰會。

DXY美元指數上漲0.11%，報98.295。

投資人正等待Fed主席鮑爾周五在傑克森洞年會發表的聲明，以及全球貨幣當局本周末在七國集團（G7）會議中，對於提振全球經濟可能的措施之評論。

美國公債殖利率曲線上周倒掛後，鮑爾的談話備受關注。美債殖利率率曲線倒掛被視為經濟衰退的信號，也提高市場對Fed將在9月再次降息的預期。

Fed 7月會議紀錄顯示，決策官員曾討論降息50個基點，但多數決策者認為這是周期中的調整。會議紀錄公布後，美元一度擴大漲幅。

富國證券匯市策略師Brendan McKenna表示：「多數Fed決策官員把7月降息視為周期中的調整，而非長期放寬貨幣政策周期的開始。」

美元兌日圓上漲0.3%，至106.56日圓。美元兌瑞郎攀升0.4%，至0.9820瑞郎。歐元兌美元跌0.1%，至1.1087美元。

Fed會議紀錄公布後，投資人把焦點轉向Fed主席鮑爾和傑克森洞年會。Schwab Center for Financial Research固定收益策略師Collin Martin表示，市場將觀察鮑爾周五的談話是否仍把7月降息描述為周期中的調整，還是一系列降息的信號。