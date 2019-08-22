道瓊大漲240點 零售商財報出色緩解經濟衰退疑慮

2019-08-22 07:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周三上揚，因零售商的良好財報反映消費者需求強勁，且美國聯準會（Fed）會議紀錄顯示決策官員曾討論更大幅降息，助股市保持漲勢。

道瓊工業指數上漲240.29點或0.93%，報26,202.73點；標普500指數上漲23.92點或0.82%，報2,924.43點；那斯達克指數攀升71.65點或0.90%，報8,020.21點。

零售商目標百貨（Target）和Lowes的財報優於預期，助美股上漲。目標百貨上調全年盈利預估後，股價暴漲20.4%，家居修繕用品零售商Lowes獲利優於預期，股價飆升10.4%。

美國消費者支出強勁，緩解市場對對經濟衰退即將到來的疑慮。兩年期和10年期美國公債殖利率曲線上周短暫倒掛，加劇投資人對經濟放緩的擔憂。儘管殖利率曲線周三再次短暫倒掛，但對股市幾乎沒有產生影響。

TD Ameritrade首席市場策略師JJ Kinahan表示：「只要就業環境像現在這樣穩健，投資人信心就很難被動搖。只要人們有工作，就會消費。」

Fed在7月30日至31日的利率決策會議會議紀錄顯示，決策官員針對更大幅降息進行辯論。Fed在此次會議宣布降息25個基點。一些官員傾向於降息50個基點，但聯邦公開市場委員會（FOMC）一致希望，避免給外界留下處在進一步降息路徑上的印象。

美聯儲主席鮑威爾定於市場正密切關注周五在傑克森洞舉行的央行總裁會議，市場策略師表示，相較於Fed的會議紀錄，Fed主席鮑爾在此次會議上的談話將提供更多有關貨幣政策路徑的線索。