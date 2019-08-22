李顯龍夫人捍衛丈夫高薪：我們又不像他國有各種補貼

2019-08-22 00:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



新加坡總理李顯龍的夫人何晶在臉書為丈夫辯護，何以星國總理的薪水比其他許多國家領袖還高。

何晶21日於臉書發文，表示新加坡公職的薪資系統與其他國家不同，在職時沒有其他補貼，卸任後也沒有退休金或其他福利。何晶發文主要是回應新加坡部落格Seedly的文章，該文將星國總理的薪水，與美國總統川普、香港特首林鄭月娥及其他領袖拿來比一比。

何晶寫道，多數國家領袖在職時有各種補貼，如管家或理髮師、國營航空的免費班機、甚至家族旅遊等，而美國在內的一些國家，卸任後還有禮遇。

根據星國網站，李顯龍年薪含獎金為220萬星元（160萬美元）。星國總理薪酬廣受關注，去年9月政府還特別架設網站說明，並強調李顯龍沒拿到績效獎金。

彭博資訊報導，星國過去曾表示，之所以給公職人員高薪，是為了防止貪污，並且吸引人才以及留才。但選民對於所得差距日漸擴大心生不滿，這個狀況就直接反映在2011選舉時執政黨的選票上，從那之後政府即開始減薪，去年並表示，部長級官員短期內不會加薪。