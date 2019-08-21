分析師發公開信 促Fed改釘通膨、開始印鈔票

2019-08-21 23:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



瑞穗銀行美洲首席美國經濟學家李奇奧托（Steven Ricchiuto） 21日發表公開信，呼籲聯準會（Fed）大幅調整策略，並開始印鈔票，以因應嚴峻的經濟情勢。

李奇奧托在MarketWatch網站發表致Fed主席鮑爾的公開信，信上呼籲Fed放棄利率目標制（interest-rate targeting），改採通膨目標制（inflation targeting），期間政策決定聚焦於資產負債表。他建議Fed讓短期利率由市場力量決定，一改由政策決定的現行做法。

李奇奧托指出，1970年代末，當時的Fed主席伏克爾（Paul Volcker）面臨停滯性通膨環境，削弱各界對Fed因應經濟失衡能力的信心；如今，鮑爾面對同樣棘手的經濟環境，不同的是現在面臨的問題不是通膨，而是通縮風險。他認為，要打破利率螺旋式下降的循環，關鍵在於釘住通膨目標，方法是擴大Fed的資產負債表 — 換句話說，就是印鈔票。如此一來，應可阻止美國經濟尾隨日本和歐洲之後，也掉入長期負利率的深淵。

李奇奧托說，1970年代，工資上揚推升通膨預期，導致停滯性通膨；相形之下，當前Fed和美國經濟面對的是同樣棘手的通縮風險情況。儘管勞動市場緊繃，工資增幅仍微弱，而在持續削減成本的環境下，對勞工要求愈來愈多，工資卻仍漲不動，已導致定價能力下降、通縮心態出現。

伏克爾面對的是需求過剩和美元走軟的世界，在失業率攀升時加速消費者物價上漲；現在，鮑爾面臨的是供給過剩和美元走強的世界，導致美國經濟暴露於全球通縮勢力的風險。

伏克爾掌舵的Fed後來放棄利率目標制，改以貨幣供給為目標以對抗停滯性通膨，從而讓市場力量決定聯邦資金利率的水位。

李奇奧多表示，Fed現在也需要類似的政策調整，從紐西蘭央行最近一口氣降利率0.5個百分點後，全球股市隨之重挫，可見改弦易轍有其必要。而上月Fed降息1碼後，市場賣壓仍湧現，更凸顯現行政策不再管用。