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美國經濟不能更好 川普點名罪魁禍首是他

2019-08-21 23:16聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國總統川普再度將矛頭對準聯準會主席鮑爾，21日一早就推文表示，和中國以及其他國家的貿易協定談判都很順利，美國經濟欣欣向榮唯一的問題就是鮑爾和聯準會（The only problem we have is Jay Powell and the Fed.）。

川普批評鮑爾就像是個不會推桿的高球選手（He’s like a golfer who can’t putt）。如果鮑爾能做對的事情，大幅降息，美國經濟將大幅成長。但川普表示別指望鮑爾，因為到目前為止，鮑爾的所作所為讓大家失望。

美國總統川普（後）對聯準會主席鮑爾（前）很有意見。路透
美國總統川普（後）對聯準會主席鮑爾（前）很有意見。路透
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鮑爾川普聯準會

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