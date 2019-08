美國經濟不能更好 川普點名罪魁禍首是他

2019-08-21 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



美國總統川普再度將矛頭對準聯準會主席鮑爾,21日一早就推文表示,和中國以及其他國家的貿易協定談判都很順利,美國經濟欣欣向榮唯一的問題就是鮑爾和聯準會(The only problem we have is Jay Powell and the Fed.)。

川普批評鮑爾就像是個不會推桿的高球選手(He’s like a golfer who can’t putt)。如果鮑爾能做對的事情,大幅降息,美國經濟將大幅成長。但川普表示別指望鮑爾,因為到目前為止,鮑爾的所作所為讓大家失望。