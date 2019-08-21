伏克爾法則修訂版通過 川普政府及華爾街是大贏家

2019-08-21 22:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



美國金融監管機構放寬了限制華爾街銀行交易規定的伏克爾法則（Volcker Rule），為川普政府及華爾街的一大勝利。但消費者運動人士警告，納稅人可能面臨風險。

美國貨幣監理署（OCC）和聯邦存款保險公司（FDIC）20日通過了所謂的「伏克爾法則」的修訂版，待聯準會（Fed）、證管會（SEC）及商品期貨交易委員會（CFTC）核准後，預定明年1月生效，而銀行會有一年緩衝期。

這項修訂版最初是在2018年5月提出，但隨後遭推遲。在此之前，高盛、摩根大通和摩根士丹利等銀行已進行多年遊說，業者抱怨該法則太模糊且複雜，耗費業者太多時間與金錢。

被納入2010年「陶德─法蘭克金改法」的伏克爾法則，禁止金融業者利用自己的資金進行投機交易，但訂有豁免條款，允許金融公司為其客戶進行「造市」或買賣證券，以促進市場流動性。

修訂後的新法則，賦予銀行更多的交易活動空間，並使銀行更容易判斷是否為法律允許的交易，並且擴大豁免範圍。包括摩根大通、花旗和美國銀行等大銀行將獲得一些緩解，不須再向監管機構證明，持有不到60天的交易為非自營交易。反之，新版法則會進行一系列具體測試，以確定大銀行的部位是否為自營交易。

新修訂版也將放寬銀行投資避險基金及私募股權基金的限制，前提是業者是為承銷證券或為客戶操盤而進行這類投資。

儘管許多監管專家咸認為，先前的規則過於繁瑣，但修訂後的規定受到消費者團體和民主黨國會議員批評，認為這項修訂版可能會使納稅人面臨風險。民主黨籍的聯邦存款保險公司董事長格倫伯格（Martin Gruenberg）20日對最終版本的規定投下反對票，表示修訂版「實際上破壞了」規定的保護效果。但其他三名共和黨籍的FDIC董事都下贊成票 。