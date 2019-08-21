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美股早盤開高 受目標百貨等零售股財報加持

2019-08-21 22:00經濟日報 記者易起宇╱即時報導

美國股市今（21）日早盤開高，目標百貨（Target）和Lowe's等零售商的強勁財報提振投資人信心。

道瓊工業指數今日早盤大漲250點，標普500上漲0.9%，那斯達克指數上漲0.8%。

目標百貨股價飆漲逾14%，該公司剛發表的第2季財報優於分析師預期，同店銷售勁升3.4%，高於預期的2.9%。Lowe's股價也因為第2季財報利多，躍漲約12%。

美股交易員近來對美國經濟可能減緩十分擔心。這些擔憂已讓投資人爭相躲避股票等較具風險的資產，轉向黃金、政府公債等傳統較安全資產。不過目標百貨和Lowe's優於預期的財報，提振了投資人的信心。

美國股市21日早盤開高，主要受目標百貨等零售股優於預期財報加持。 美聯社
美國股市21日早盤開高，主要受目標百貨等零售股優於預期財報加持。 美聯社
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