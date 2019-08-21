美股早盤開高 受目標百貨等零售股財報加持

2019-08-21 22:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



美國股市今（21）日早盤開高，目標百貨（Target）和Lowe's等零售商的強勁財報提振投資人信心。

道瓊工業指數今日早盤大漲250點，標普500上漲0.9%，那斯達克指數上漲0.8%。

目標百貨股價飆漲逾14%，該公司剛發表的第2季財報優於分析師預期，同店銷售勁升3.4%，高於預期的2.9%。Lowe's股價也因為第2季財報利多，躍漲約12%。