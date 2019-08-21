德國標售30年期、零利率公債 全球首見

2019-08-21 18:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



在全球債市走高使歐洲殖利率降至負值後，德國21日標售30年期、票面利率為零的公債，為全球首見，但投資人的需求疲弱。

彭博資訊報導，德國這次希望標售20億歐元、2050年到期的公債，但僅售出8.24億歐元的公債。投標倍數為1.05倍，不如7月17日發行同期限公債的1.07倍；若計入德國央行保留部分，實質認購率為0.43倍，不如前次的0.86倍。