美科技業股價漲 挪威主權基金第2季大賺285億美元

2019-08-21 18:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



全球最大、規模達1.1兆美元的挪威主權基金第2季績效亮眼，投資報酬率達3%，受惠於美國科技巨頭如微軟及臉書股價表現良好。

挪威主權基金21日表示，第2季獲利為2,560億克朗（285億美元）。基金代理執行長葛蘭德（Trond Grande）說：「先前全球貿易及經濟成長的不確定性，損害報酬，但市場於該季尾聲上漲，原因之一是已開發市場將採更寬鬆的貨幣政策。」

挪威主權基金將國家生產石油及天然氣的營收，投入外國股票、債券，以及房地產，資產組合中股票占69.3%、債券占28%，2.7%為房地產。該基金於去年底股市大跌時敲進股票，達成長期以來持股70%的目標

挪威主權基金說，微軟股票在第2季貢獻最大，其次依序為雀巢及臉書股票。整體而言，該基金前十大持股中，有五家是美國科技業，前三大持股分別是微軟、蘋果及亞馬遜。

持有最多的債券為美國公債，其次是日本公債、再來是德國公債。該基金表示，持有負殖利率債券規模逾6,000億克朗，占固定收益投資組合約四分之一，為其達成3%投報率增添壓力。