紐時：川普先生想預防經濟衰退？請停止傷害經濟

2019-08-21 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



紐約時報20日以社論呼籲美國總統川普和他的經濟顧問，若想預防經濟衰退，請攬鏡自照，最顯而易見的改善辦法，就是放棄那些要求中國大陸及其他主要貿易夥伴在貿易上讓步的各種難以預測之舉，且無論是在國內外，上上之策就是停止讓事情更糟。

紐時說，有關全球貿易規範，肯定還有改善空間，但就貿易戰而言，川普政府缺乏達成目標的明顯策略，把它搞成像是讓美國企業和盟邦不安的小破壞。例如他想幫助美國鋼鐵業，發動徵收鋼鐵產品關稅，結果全美最大的製鋼廠「美國鋼鐵公司」（U. S. Steel），本月宣布因價格下跌、需求減少，將停止密西根州一個廠的生產，且暫時解雇200名員工。從去年三月川普開始幫忙鋼鐵業以來，「美鋼」的股價直落，市值已跌掉73%。

無論是在國內或國外，川普要改現況的上上之策，就是停止讓事情更糟。但現在川普和助手正忙著找財政及貨幣刺激方案。

紐時指出，川普和顧問經常對經濟情況滿懷信心，理由很簡單：缺乏信心是會傳染的。但川普最近的幾項宣布，不太可能支撐信心。他19日先推文宣稱美國經濟「非常強勁」，接著又推文力促聯準會恢復2008年金融危機時的緊急措施；紐時認為，美國經濟狀況既沒有那麼好，也沒有那麼壞。

企業投資不佳是因為企業經理人關切全球經濟成長，這項前景因川普的破壞貿易之舉而籠罩陰影。調降利率可能鼓勵企業借貸，但當聯準會七月調降利率一碼時，川普立刻宣布對中國產品加徵新一輪關稅。實際上，他把聯準會決策帶來的掩護去施加更多經濟傷害。