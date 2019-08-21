日本行動支付超難推 當局想趁東京奧運改變付現習慣

2019-08-21 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



日本曾經是無現金交易的先驅，但在電子支付上卻落後其他先進經濟體，主因是人口老化使日本人偏愛實體貨幣。

以創新出名的日本，高達八成的購物仍以現金支付，相較下，南韓約90%的交易都改數位支付，而瑞典最快2023年就能成為無現金社會。

但日本犯罪率低或幾無假鈔問題，不會因為帶現金出門而感到不安。

在長谷川克幸（譯音）開的自行車店，顧客可選擇軟體銀行和雅虎合作的PayPay系統，透過智慧手機使用二維條碼付款，但40歲的長谷川克幸說，每周僅兩三人利用該服務。

他表示：「在這種地方，凡事步調都很慢。我們有很多老人家，喜歡在掏錢的時候順便聊兩句。他們不需要快速結帳。我個人也偏好現金。用PayPay的話，很難感受到錢在哪裡。」

根據NLI Research Institute分析師普久本佑紀，日本是「超老齡」社會，28%以上的人超過65歲，想說服消費者接受新科技比較難，「今後的挑戰是如何激勵大家」改變習慣。

這對有超過20萬臺自動提款機（ATM）、大部分小店只收現金以避免高額手續費的日本來說，是個重大挑戰。

零售巨擘Seven & I推出二維條碼行動支付服務後立即被駭，結果被迫取消該計畫，也使許多人決定再觀望一陣子。

日本政府希望趁2020年東京奧運大批觀光客湧入時，讓電子支付金額的比重在2025年前增加一倍至40%。當局也計劃推出積點制，獎勵無現金支付，以部分彌補10月起消費稅由8%調高至10%的高爭議政策。

東京可能留意到高度仰賴現金的可觀成本，根據波士頓顧問集團調查，大約要花二兆日圓維持ATM和運鈔安全。

日本企業正努力提倡無現金社會。今年稍早，行動業者樂天開始於自家棒球隊和足球隊主場實施100%無現金政策。

開餐廳的山仲亞希子（譯音）祭出用PayPay結帳可獲10%優惠的策略，已吸到一些客人。她說：「愈多類似活動，就會有愈多人轉至無現金交易。」