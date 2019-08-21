半導體上半年營收慘兮兮…英特爾居冠 台積電第三

2019-08-21 12:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



據市場研究機構IC Insights最新報告，全球半導體業者今年上半年的營收和去年同期相比幾乎全都下滑，前三大記憶晶片製造商三星電子、SK海力士和美光上半年的營收都較去年同期下滑逾30%，主因需求疲軟，晶片價格大幅下滑。

台積電上半年營收148億美元，排名全球第三。 路透 分享 facebook

上半年半導體營收排名前15名的公司中，除了Sony之外全都不如去年同期。三星電子上半年營收同比下滑33%，海力士下滑35%，美光挫跌34%。

報告指出，上半年的半導體營收排名，英特爾仍居第一，營收320億美元，三星電子以267億美元居次，台積電排名第三，營收148億美元。海力士為第四名（116億美元），美光第五名（102億美元）。英特爾在2018年第4季營收已超越三星電子，今年全年可望保持領先。

報告指出，三星電子的半導體全年營收在2017年和2018年都排名第一，但預期英特爾可輕易保有2019年全年榜首位置。」英特爾過去本就是半導體霸主，1993年至2016的全年營收都是業界第一。