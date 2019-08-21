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別一廂情願以為鮑爾演說會一派鴿調 小心市場被放鴿子

2019-08-21 11:53經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

利率市場交易員都在等待美國聯準會主席鮑爾本周五（23日）在傑克森洞全球央行年會上的演說 ，彭博資訊提醒，屆時鮑爾的談話基調或許會與他們的期待大相徑庭。

美國聯準會主席鮑爾周五將在全球央行年會發表演說。 歐新社
美國聯準會主席鮑爾周五將在全球央行年會發表演說。 歐新社
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期貨市場反映出的預期是，到年底前，聯準會至少將政策利率再下調50個基點，更可能是75個基點。投資人當然並不指望年會傳出聯準會利率規畫的細節，但是他們普遍相信鮑爾會利用這個機會，釋出更加寬鬆的訊號。

不過鮑爾屆時的談話調性可能會令投資人失望。彭博指出，鮑爾今年已經不是第一次面對市場重度押寶利率調降，可是美國國內的經濟數據卻不盡然支持降息。例如：50年來最緊俏的勞力市場沒什麼放鬆跡象，消費持續推動成長，通膨情況也有進步。

嘉信理財首席固定收益策略師Kathy Jones說：「相對於一些人認為鮑爾的演說可能會很鴿派，我認為這次他會比較平衡。」她認為未來6到12個月，聯準會中對再降息75或100個基點並沒有「很大程度的共識」。

像是7月的降息決策投下反對票的兩位決策成員，現在看不出他們的立場有所改變。波士頓聯準銀行總裁羅森格倫本周說，他需要美國經濟走緩的證據才能合理解釋有進一步寬鬆的必要。

但是市場呈現的美債殖利率倒掛，顯示投資人對經濟前景的深度憂慮，擔心聯準會反應太慢。鮑爾預料會在演說中強調他重視貿易戰帶來的不確定，以及世界幾個大型製造業部門所呈現的緊縮。但他的信心喊話對市場能有多強多長的安撫效果，專家說，要打上問號。

鮑爾聯準會

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