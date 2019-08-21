親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台灣第一所中學爆減薪爭議 校方哀嚎：私校快活不下去

台大醫護發起快閃！ 穿白袍跨海挺香港醫護同袍

沒有中國的未來… 美垃圾回收業者難找出路

2019-08-21 11:00聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國以前都將塑膠垃圾送往中國，眼不見為淨，但中國大陸去年頒布洋垃圾進口禁令，把美國人嚇壞了，不知未來何去何從。

美國國家公共廣播電台（NPR）20日報導，大型製造公司的高階主管今年3月齊聚華府開會，他們的產品從水到牙膏都有，全以塑膠容器包裝，回收和垃圾分類業者也一併出席，希望為沒有中國的未來找到出路。

生產瓶裝水的北美雀巢飲用水公司（Nestle Waters North America）包裝部門永續發展資深經理卡圖蘭諾說，塑膠現在名聲很糟，「在某種意義上而言已經變成貂皮大衣或香菸。年輕人難以接受」。

回收業者GDB國際公司代表巴格利亞呼籲，大家攜手解決問題：「長久以來，我們一直把垃圾運到海外。讓我們停止這樣做。歐洲國家回收35%至40%的塑膠垃圾。美國卻只回收10%。這很差勁。」

開會兩天後，塑膠回收業協會的代表帕契諾表示：「塑膠回收是可行的，對循環經濟而言不可或缺。」

循環經濟是現下流行用語，部分人士視為塑膠垃圾的解決方案。其理念是：社會需要塑膠，但大家必須更努力回收，並一而再、再而三的重覆使用。這將促成垃圾減量，減少每年新生產大量塑膠。

一些石化業者已經和大型消費者品牌合作，宣示未來10或20年間，使其大部分塑膠容器合乎可回收、可重覆使用，或可分解的標準。他們合組終結塑膠垃圾聯盟（Alliance to End Plastic Waste），承諾未來五年投入15億美元推動此事。

但綠色和平（Greenpeace）與擺脫塑膠污染（Break Free from Plastic）在內的環保團體指出，某些東西在技術上能分解，並不必然會被分解，必須有足夠強大的產業，且有利潤可圖。

帕契諾說，回收需外界協助，例如消費者。她說，正努力讓消費者了解「回收不僅止將容器放進回收筒，還需要他們購買再生製品」。

目前再生塑膠的市場雖有成長，成本卻很難和便宜的原生塑膠競爭。

帕契諾指出，回收業者需要大手筆投資，但在此之前，他們必須先看到產品會有市場，不管是自願或立法要求，消費者產品公司必須願意採購再生塑膠。

中國去年禁洋垃圾後，美國回收業者提倡循環經濟以解決垃圾問題，呼籲消費者和消費者產...
中國去年禁洋垃圾後，美國回收業者提倡循環經濟以解決垃圾問題，呼籲消費者和消費者產品廠商購買再生塑膠。美聯社
分享

垃圾分類資源回收洋垃圾

相關新聞

影／日本工藝展 看見職人技術與精神

2019-08-21 11:57

3分鐘看懂 川普政府修改的「伏克爾法則」是什麼？

2019-08-21 09:43

阿根廷大選執政黨暫居下風 波及巴西經濟

2019-08-21 08:33

美股中斷連三漲！道瓊跌173.35點 投資人觀望貿易和Fed

2019-08-21 07:23

法徵5億歐元數位稅 美科技巨頭齊批

2019-08-21 00:06

印度刺激經濟 要降企業稅

2019-08-21 00:05

貿易戰焦慮症 讓美元狂漲

2019-08-21 00:04

貿易、氣候議題談不攏 G7峰會恐無聯合公報

2019-08-21 00:04

Sony再拓遊戲版圖 收購「漫威蜘蛛人」開發商

2019-08-21 00:02

Apple TV+影音 傳11月上秀

2019-08-21 00:02

全球央行年會 別期待鴿聲

2019-08-21 00:02

特斯拉提振太陽能部門 推出租賃新模式

2019-08-21 00:00

美反科技托辣斯 掀起浪潮

2019-08-21 00:00

Fed降息真能避免經濟衰退？諾貝爾經濟獎大師這樣說

2019-08-20 22:54

前員工向美證管會舉報 指控迪士尼虛報營收多年

2019-08-20 22:04

日本10月調漲消費稅 超商推無現金支付享2%折扣應戰

2019-08-20 22:04

克魯曼：德國「自虐」 經濟羸弱病禍延全球

2019-08-20 21:04

台灣珍奶日本發燒 粉圓供不應求價格大漲6成

2019-08-20 19:56

Uniqlo母公司2020年推出環保丹寧褲 節省99%用水

2019-08-20 18:02

路透調查：七成五日企支持安倍對南韓的強硬立場

2019-08-20 16:08

大企業宣言 凸顯社媒促成改變 重回美資本主義良善面

2019-08-20 15:02

EEOC要求薪酬平等 限期促企業申報員工收入

2019-08-20 15:02

薪資差距太離譜 40年間CEO薪資漲940% 勞工僅升12%

2019-08-20 15:01

經濟大衰退10年後 下一波會不會一樣慘烈？專家這樣說

2019-08-20 15:00

美國消費者扛起全球經濟 能撐多久？

2019-08-20 14:47

美國經濟現警訊 川普：一切都是阻止我連任的陰謀

2019-08-20 14:47

貿易與氣候議題鴻溝 G7峰會恐首度沒有聯合公報

2019-08-20 11:49

遺產早做規劃 可免子女爭產悲劇

2019-08-20 11:28

法推數位稅 美科技業批破壞稅制不公平

2019-08-20 11:25

珍奶席捲日本進口粉圓創新高 約9成來自台灣

2019-08-20 11:14

日媒：中國版定位衛星網全球最大 超越GPS

2019-08-20 11:10

「新資金大潮」遠避負利率 排山倒海擁向美公司債

2019-08-20 10:05

日韓會談前夕 日本再次批准對南韓出口光阻劑

2019-08-20 09:56

科技四巨頭被點名！美20州檢察長最快下月啟動聯合調查

2019-08-20 09:38

川普又給Fed下指導棋：至少降息100基點！

2019-08-20 09:06

Fed官員羅森格倫反對再降息 希望先看到經濟減速證據

2019-08-20 08:33

美元升抵8月來最高 有Fed官員對再次降息表示懷疑

2019-08-20 08:20

德國救景氣 550億美元上膛

2019-08-20 00:12

日本雙利空 出口連八黑

2019-08-20 00:11
看更多

熱門文章

白宮考慮取消對中國加徵的關稅 防止經濟衰退

2019-08-20 17:24

美國中程飛彈獎落誰家 日、韓或「這個國家」?

2019-08-20 19:22

日男七年沒洗澡全身黑垢 網友：這根本是怪物吧

2019-08-20 16:14

幸運男中大獎不工作五年 剛開工又中了破億獎金

2019-08-20 12:46

F-35接機韓國異常低調 就怕朝鮮不開心

2019-08-20 23:18

泰國落地簽免費措施再延長 期限至2020年4月底

2019-08-20 19:58

44年戰機太老舊 印度空軍司令怨：連車都沒有人開這麼舊的

2019-08-20 20:48

男夜晚看不明女子往海崖走 下秒卻突然消失讓他當場癱軟

2019-08-20 21:52

影／沙漠中竟有座天然泳池！想拍網美照得冒風險

2019-08-20 14:47

情侶「激戰」陽台崩塌 雙雙墜落男友當肉墊重傷

2019-08-20 11:56

川普對中加徵關稅 等於年搶美國每戶3萬元

2019-08-20 22:49

澳洲前總理千金 與安德魯王子同處淫媒豪宅?

2019-08-20 23:01

丹麥總理拒談出售格陵蘭 川普火大取消訪問丹麥

2019-08-21 08:35

全球監控最嚴密10大城 中國占8個 重慶居首

2019-08-20 12:03

女一年沒剪腳指甲 竟長出長達4公分超厚「小腳趾帽」

2019-08-20 19:50

經濟大衰退10年後 下一波會不會一樣慘烈？專家這樣說

2019-08-20 15:00

買3窮女童當「病態生日禮」 淫商炫耀：星探好友送的錢買不到

2019-08-20 19:14

日曬寫真集選在半夜2點拍攝 攝影師吐真相：怕曬黑

2019-08-20 19:59

新加坡怕被淹了 擬砸721億對抗海平面

2019-08-20 15:09

Fed降息真能避免經濟衰退？諾貝爾經濟獎大師這樣說

2019-08-20 22:54

義大利總理孔蒂宣布辭職 聯合政府瓦解

2019-08-20 22:13

暗批大陸軍艦入侵菲國領海 杜特蒂嗆：將給予不友善待遇

2019-08-20 20:57

美再寬限華為90天 陸不領情：本質仍是打壓

2019-08-20 17:21

台灣珍奶日本發燒 粉圓供不應求價格大漲6成

2019-08-20 19:56

克魯曼：德國「自虐」 經濟羸弱病禍延全球

2019-08-20 21:04

大量塑膠垃圾湧向東南亞 印尼小村居民當寶

2019-08-20 22:18

遊義大利海灘偷採40公斤白沙 情侶被抓最重恐關6年

2019-08-20 15:42

川普：受騙已久 貿易問題必須有人出來對付中國

2019-08-21 08:05

14歲少年「性癖好」拿針插尿道 忍3天無法排尿

2019-08-20 13:27

貿易戰有解？ 美國務卿龐培歐：明年大選前應可搞定

2019-08-21 07:30

被恐怖小丑從天而降嚇壞 女子「晚上得拿刀睡覺」

2019-08-20 16:19

美貿戰能挺多久？ 75%學者：經濟衰退 2021年開始

2019-08-20 14:24

美股中斷連三漲！道瓊跌173.35點 投資人觀望貿易和Fed

2019-08-21 07:23

前員工向美證管會舉報 指控迪士尼虛報營收多年

2019-08-20 22:04

防經濟衰退 紐時：白宮檢討對中加徵關稅

2019-08-20 23:59

貿易戰焦慮症 讓美元狂漲

2019-08-21 00:04

全球經濟和美中貿易戰引憂 美股收黑

2019-08-21 06:49

3分鐘看懂 川普政府修改的「伏克爾法則」是什麼？

2019-08-21 09:43

美國消費者扛起全球經濟 能撐多久？

2019-08-20 14:47

全球央行年會 別期待鴿聲

2019-08-21 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top