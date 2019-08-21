沒有中國的未來… 美垃圾回收業者難找出路

2019-08-21 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國以前都將塑膠垃圾送往中國，眼不見為淨，但中國大陸去年頒布洋垃圾進口禁令，把美國人嚇壞了，不知未來何去何從。

美國國家公共廣播電台（NPR）20日報導，大型製造公司的高階主管今年3月齊聚華府開會，他們的產品從水到牙膏都有，全以塑膠容器包裝，回收和垃圾分類業者也一併出席，希望為沒有中國的未來找到出路。

生產瓶裝水的北美雀巢飲用水公司（Nestle Waters North America）包裝部門永續發展資深經理卡圖蘭諾說，塑膠現在名聲很糟，「在某種意義上而言已經變成貂皮大衣或香菸。年輕人難以接受」。

回收業者GDB國際公司代表巴格利亞呼籲，大家攜手解決問題：「長久以來，我們一直把垃圾運到海外。讓我們停止這樣做。歐洲國家回收35%至40%的塑膠垃圾。美國卻只回收10%。這很差勁。」

開會兩天後，塑膠回收業協會的代表帕契諾表示：「塑膠回收是可行的，對循環經濟而言不可或缺。」

循環經濟是現下流行用語，部分人士視為塑膠垃圾的解決方案。其理念是：社會需要塑膠，但大家必須更努力回收，並一而再、再而三的重覆使用。這將促成垃圾減量，減少每年新生產大量塑膠。

一些石化業者已經和大型消費者品牌合作，宣示未來10或20年間，使其大部分塑膠容器合乎可回收、可重覆使用，或可分解的標準。他們合組終結塑膠垃圾聯盟（Alliance to End Plastic Waste），承諾未來五年投入15億美元推動此事。

但綠色和平（Greenpeace）與擺脫塑膠污染（Break Free from Plastic）在內的環保團體指出，某些東西在技術上能分解，並不必然會被分解，必須有足夠強大的產業，且有利潤可圖。

帕契諾說，回收需外界協助，例如消費者。她說，正努力讓消費者了解「回收不僅止將容器放進回收筒，還需要他們購買再生製品」。

目前再生塑膠的市場雖有成長，成本卻很難和便宜的原生塑膠競爭。