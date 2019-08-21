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3分鐘看懂 川普政府修改的「伏克爾法則」是什麼？

2019-08-21 09:43經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國總統川普任命的官員持續推動放鬆對一些大型金融機構的監管，周二宣布「伏克爾法則」（Volcker rule）的改革方案。修改後的法則被稱為「伏克爾法則 2.0」，象徵華爾街的重大勝利，也是川普政府鬆綁金融規的努力之一。

●「伏克爾法則」是什麼？

2008年金融危機後，美國總統歐巴馬採用聯準會（Fed）前主席伏克爾（Paul Volcker）的建議，推動大規模金融改革，禁止銀行業從事自營性質的投資業務，且禁止銀行擁有或投資避險基金和私募基金。這項法則在2010年納入「陶德-法蘭克金改法」（Dodd-Frank Act），2013年實施。

●「陶德-法蘭克金改法」？

全名「陶德-法蘭克華爾街改革與消費者保護法案（Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act，DFA）」，宗旨是強化監管，防制類似雷曼兄弟事件發生。

此法案有三大要點，一、改變金融機構「大到不能倒」的局面，防範系統性風險。二、保護弱勢群體，避免金融消費者受到欺詐。三，「伏克爾法則」，限制大型金融機構的投機性交易，將強金融衍生商品的監管。

●「伏克爾法則」的影響

限制銀行業的業務規模和範圍，減少銀行系統性風險，但銀行業抱怨這項法規過於廣泛、定義不清，難以遵守，可能迫使他們放棄部分業務，反而增加客戶風險。

●改革目的？

改革的目的是要讓銀行更清楚了解哪些交易是被禁止的，讓金融企業有信心參與交易，不必擔心違反規則。

貨幣監理署（OCC）周二已批准改革方案，聯邦存款保險公司（FDIC）也將批准，另外還需Fed、美國證管會（SEC）、美國商品期貨交易委員會（CFTC）等監管機關批准。

●會產生哪些影響？

這代表華爾街的重大勝利，尤其是多年來持續遊說鬆綁法則的高盛集團。但一些市場人士認為，此次改革內容並不重大，若無法在國會過關，對銀行業自營交易的禁止仍將存在，銀行投資私募股權和避險基金也仍受限制。

川普政府持續推動放鬆金融監管，包括Fed前主席伏克爾的「伏克爾法則」。 路透
川普政府持續推動放鬆金融監管，包括Fed前主席伏克爾的「伏克爾法則」。 路透
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