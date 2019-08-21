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油價受美中貿易局勢緩解推升 寬鬆預期助金價走高

2019-08-21 08:06經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周二持穩，主因市場預期美中貿易緊張局勢將得到緩解，以及主要經濟體將採取刺激措施以避免經濟放緩。對貨幣寬鬆政策的預期，助金價走高。

投資人對美國將放寬貨幣政策的預期，令公債殖利率下跌、金價走高。（路透）
投資人對美國將放寬貨幣政策的預期，令公債殖利率下跌、金價走高。（路透）
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布蘭特原油期貨收漲0.29美元或0.5%，結算價報每桶60.03美元。西德州原油期貨上漲0.13美元或0.23%，結算價報每桶56.34美元。

美國延長華為臨時豁免令，美中貿易衝突看似略有緩解。另外，市場預期全球各國將採取行動，抑制成長放緩，推升全球股市，也為油價提供支撐。

中國央行宣布降低企業借貸成本的利率改革，德國表示，可能放棄平衡預算政策，並發行新債，以應對經濟衰退。

Again Capital合夥人John Kilduff說：「美中貿易戰的起伏，以及德國可能推出財政刺激措施，影響油市。」

西德州原油期貨在盤後下跌，因美國總統川普表示，還沒有準備好與中國達成貿易協議。對石油需求的疑慮持續打壓油價。石油輸出國組織（OPEC）下調2019年全球石油需求成長預測，降至每日110萬桶，並暗示市場在2020年會出現輕微的供應過剩。

金價周二從周一的跌勢反彈，站穩在每英兩1,500美元上方，因投資人對美國將放寬貨幣政策的預期令公債殖利率下跌，金價走高。

黃金現貨上漲0.7%，報每英兩1,505.68美元。美國黃金期貨收漲0.3%，結算價報每英兩1,515.7美元。

金價本月稍早時大漲至六年高點，主因美中貿易戰憂慮，美國進一步降息預期，以及美國10年期與2年期公債殖利率曲線自2007年以來首次倒掛。

RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn說：「殖利率曲線倒掛引發投資人不安，在聯準會（Fed）會議紀錄公布前，以及傑克森洞會議的消息公布前，投資人都在尋求逢低買進。」

市場密切關注Fed將在21日公布的7月決策會議紀錄，並緊盯傑克森洞研討會和本周的七國集團（G7）峰會。

金價油價貿易戰

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